العراق يحصل على تسهيلات من المكسيك لخوض ملحق مونديال 2026

أكدت الحكومية المكسيكية أنها ستُوفر كل التسهيلات لمنتخب العراق من أجل خوض مواجهة ملحق فيفا المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، والمقرّر إقامته في نهاية الشهر الحالي في مدينتَي غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتَين.

وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي نُشر الثلاثاء: "أُبلغت السلطات الرياضية العراقية بالتسهيلات المتعلقة بإجراءات الهجرة التي يتمتع بها اللاعبون والجهاز الفني لدخول بلادنا. وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً استعدادها لتسهيل الحصول على الوثائق التي ربما يحتاج إليها أي لاعب أو إداري في هذا المنتخب من أجل خوض هذه المباراة"، وأضاف البيان الرسمي: "من المهم الإشارة إلى أن المجال الجوي العراقي لا يزال مغلقاً بسبب النزاع الذي يشهده الشرق الأوسط. ورغم ذلك، دعمت السلطات القنصلية المكسيكية جميع طلبات التأشيرة المقدمة من الأشخاص الراغبين في السفر إلى المكسيك".

ويخوض العراق المباراة النهائية في هذا الملحق، الذي سيحسم إحدى آخر البطاقات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ إذ يواجه في مونتيري يوم 31 مارس/آذار الفائز من المباراة المقررة في 26 من الشهر نفسه بين منتخبَي بوليفيا وسورينام، وإذا فاز، سيتأهل إلى البطولة الأهم في عالم كرة القدم.

وكان منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، طلب قبل ساعات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل مباراة إعادة التصنيف في مونتيري بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع المكسيك إلى الرد بموقف داعم يهدف إلى تمكين قائمة اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى الإداريين والمشجعين، من دخول البلاد.

وإضافة إلى مدينة مونتيري، ستستضيف غوادالاخارا مباراتَين في البطولة التي تمنح آخر بطاقات التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق، ففي 26 مارس/آذار على ملعب "أكرون" تلتقي كاليدونيا الجديدة مع جامايكا، على أن يواجه الفائز منهما الكونغو في 31 من الشهر نفسه من أجل بطاقة العبور إلى مونديال 2026، الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران في مدينة مكسيكو سيتي.