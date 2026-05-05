العراق يحسم ملف نامو ويعزز خيارات أرنولد قبل كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنجاز الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب العراقي المحترف في صفوف نادي دندي يونايتد الاسكتلندي، داريو نامو (20 عاماً). وقال عضو دائرة المنتخبات في الاتحاد العراقي، غانم عريبي، بتصريحات كشفها المصدر ذاته: "نجحت لجنة المغتربين في الاتحاد بإصدار جواز سفر اللاعب، بعد أن أتمَّ إجراءاته النهائية في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية لندن؛ وذلك عقب إنجاز جميع أوراقه الثبوتية العراقيّة خلال فترة قياسية في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "العمل على ملف اللاعب شهد جهوداً متواصلة بدأت من فنلندا مروراً بأربيل والسليمانية، مسقط رأس والد اللاعب، وصولاً إلى بغداد"، مبيناً أن قسم العلاقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، وبالتعاون مع لجنة المغتربين، شرع فعلياً وبوتيرة متسارعة، في إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد الفنلندي إلى الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ليكون مستوفياً للشروط الإداريّة والقانونيّة لتمثيل المنتخب الوطنيّ في الاستحقاقات المقبلة.

ويشغل اللاعب مركز الظهير الأيمن مع فريقه دندي يونايتد، ومثل سابقاً المنتخب الأولمبيّ الفنلندي، وسبق له أن خاض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبيّة، أبرزها الفنلندي والنمساوي، قبل انتقاله إلى الدوري الإسكتلندي الممتاز. ويعتبر ضم نامو مكسباً كبيراً لتشكيلة "أسود الرافدين" قبل مونديال 2026، الذي بلغته كتيبة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، بعد غياب دام أربعين عاماً، حيث سيخوض رفاق الهداف أيمن حسين العرس العالمي في مجموعة صعبة، ضمتهم إلى جانب النرويج وفرنسا والسنغال.