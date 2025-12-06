العراق يحسم عبوره إلى الدور الثاني بثنائية في شباك السودان

- تفوق عراقي في كأس العرب: تغلب منتخب العراق على السودان 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدماً على الجزائر والسودان والبحرين. - تعديلات تكتيكية ناجحة: رغم التعديلات العديدة في تشكيلة العراق، أظهر الفريق أداءً فنياً مميزاً، معتمدًا على تبادل الكرات وبناء الهجمات بانسيابية، بينما اعتمد السودان على الكرات الطويلة. - تبديلات حاسمة: قاد دخول مهند علي وأمجد عطوان ومصطفى سعدون في الشوط الثاني إلى تعزيز الهجوم العراقي، مما أسفر عن تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، ليضمن العراق التأهل للدور الثاني.

تغلب منتخب العراق على نظيره السوداني 2-0، اليوم السبت، على استاد 974 المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025"، التي تستضيفها الدوحة حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطتين عن الجزائر الوصيفة، فيما يحتل المنتخب السوداني المركز الثالث بنقطة يتيمة، وبعده المنتخب البحريني في المركز الرابع من دون نقاط. ورغم التعديلات العديدة التي لجأ إليها المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في تشكيلته وخياراته التكتيكية، إلا أنّ المنتخب العراقي بدأ المباراة وهو أكثر حضوراً من الناحية الفنية، سواء في جودة تبادل الكرات أو بناء الهجمات من الخلف بانسيابية واضحة.

في المقابل، اعتمد "صقور الجديان" على أسلوب مباشر يرتكز على الكرات الطويلة خلف المدافعين العراقيين، وهي محاولات شكّلت بعض الخطورة، وكادت أن تترجم إلى أهداف لولا صلابة الخط الخلفي الذي تدخّل في اللحظات المناسبة، إلى جانب تألق الحارس أحمد باسل الذي تصدّى لأكثر من محاولة خطيرة. ومع توازن الأداء بين الطرفين وتبادل الفرص، انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، رغم إيقاع المباراة المرتفع والندية الكبيرة في تفاصيله.

وبعد دقائق قليلة على انطلاق الشوط الثاني، قرأ مدرب المنتخب العراقي مجريات اللقاء بسرعة، ليُجري ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بدخول مهند علي وأمجد عطوان ومصطفى سعدون. هذه التغييرات منحت "أسود الرافدين" دفعة هجومية واضحة، إذ ارتفع الإيقاع في الثلث الأخير من الملعب، وازدادت سرعة التحولات من الوسط إلى الهجوم، ما وضع الدفاع السوداني تحت ضغط متواصل.

كما أسهم هذا التدخل الفني في تقليص خطورة الهجمات المرتدة لـ"صقور الجديان"، بعدما استعاد العراق السيطرة على وسط الميدان، وفرض إيقاعه على مجريات اللعب، لينجح مهند علي "ميمي" في استغلال فرصة في الدقيقة الـ82، محرزاً الهدف الأول، فيما أضاف أمجد عطوان الثاني بعده بدقيقتين، ليحجز العراق بطاقته إلى الدور الثاني.