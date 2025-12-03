- حقق منتخب العراق فوزاً صعباً على البحرين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من كأس العرب 2025 بقطر، حيث سجل أيمن حسين ومهند علي "ميمي" هدفي العراق في الشوط الأول. - رغم محاولات البحرين، إلا أن العراق حافظ على تقدمه، بينما سجل سيد هاشم هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 79، وشهدت المباراة طرد لاعب بحريني في الوقت بدل الضائع. - بهذا الفوز، تصدر العراق المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، ويستعد لمواجهة السودان في الجولة الثانية من البطولة.

حقق منتخب العراق انتصاراً صعباً على نظيره البحريني، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب 974، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والتي تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولم يتأخر منتخب العراق كثيراً، إذ استطاع أيمن حسين افتتاح النتيجة لصالح "أسود الرافدين"، بعدما تلقى تمريرة متقنة من قِبل زميله علي جاسم، ليرتقي المهاجم في الهواء متفوقاً على منافسه، ويضعها في شباك حارس منتخب البحرين، إبراهيم لطف الله، الذي حاول التصدي لها، لكنه فشل بإمساكها، لتدخل عرينه في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل منتخب العراق هيمنته على المواجهة، بعدما استطاع مهند علي "ميمي" تسجيل الهدف الثاني، بعدما استغل الكرة المرسلة بقوة من زميله، وأطلقها في شباك حارس مرمى منتخب البحرين، الذي احتج على الهدف، الذي تم تسجيله في الدقيقة الـ 26، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وتؤكد أن هدف "أسود الرافدين" كان صحيحاً، لعدم وجود تسلل على "ميمي".

واستمر الضغط العراقي بحثاً عن الهدف الثالث، فيما غاب الظهور البحريني، الذي كان خجولاً، لأن نجوم "الأحمر" لم يستطيعوا تهديد مرمى الحارس، أحمد باسل، الذي لم بتعرض لخطورة عالية على مرماه، لينتهي الشوط الأول بأفضلية "أسود الرافدين"، الذين تمكنوا من تسجيل هدفين نظيفين في أول 45 دقيقة، بعدما فرضوا هيمنتهم المطلقة.

ودخل نجوم منتخب العراق الشوط الثاني، وأعينهم على عدم الاندفاع بقوة، مع الحفاظ على نتيجة اللقاء، والعمل على الابتعاد عن الاحتكاكات القوية مع لاعبي البحرين، الذين استطاعوا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 79، عبر سيد هاشم، الذي وضعها بسهولة في شباك حارس مرمى "أسود الرافدين"، الذي فشل بالتصدي لها، فيما شهد الوقت البدل الضائع، قيام لاعب البحرين بضرب منافسه على وجهه، ليتلقى البطاقة الحمراء، ما أعاد إلى ذاكرة الجماهير ما فعله أسطورة فرنسا زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا.

وخطف منتخب العراق انتصاره، وحصد ثلاث نقاط ثمينة للغاية، ليتربع رفاق القائد أيمن حسين على عرش صدارة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط، لكن أمامهم مُهمة صعبة للغاية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، عندما يواجهون منتخب السودان، الذي يطمح إلى تحقيق المفاجأة.