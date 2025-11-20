العراق يتعرّف إلى منافسه في ملحق مونديال 2026.. وهذا مسار إيطاليا

- نظم "فيفا" قرعة ملحق مونديال 2026 في زيوريخ لتحديد المنتخبات الأخيرة المتأهلة، حيث تواجه كاليدونيا الجديدة جامايكا، والفائز يلاقي الكونغو الديمقراطية، بينما تلتقي بوليفيا مع سورينام والفائز يواجه العراق. - أسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن مواجهات قوية في أربعة مسارات، منها إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية، وأوكرانيا ضد السويد، وتركيا ضد رومانيا، والدنمارك ضد مقدونيا الشمالية. - يعتمد الملحق الأوروبي على نظام المواجهة الفاصلة الواحدة، حيث يمنح الفائز في نصف النهائي الثاني أفضلية اللعب على أرضه في النهائي، مما يضيف إثارة للبطولة.

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة ملحق مونديال 2026، الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية، ويعتمد خلالها على نظام المواجهات الفاصلة لتحديد المنتخبات الأخيرة التي تلتحق بركب المتأهلين إلى النهائيات، وتوجهت أنظار عشاق كرة القدم للتعرّف إلى منافس المنتخب العراقي، المتأهل للملحق العالمي بجانب منتخبات من قارات مختلفة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتائج قرعة ملحق مونديال 2026، فجاء المسار الأول بمواجهة نصف نهائي تجمع كاليدونيا الجديدة مع جامايكا، على أن ينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز في المباراة لخوض النهائي الفاصل. واعتمد المسار الثاني على مباراة نصف نهائي بين بوليفيا وسورينام، ثم ينتظر منتخب العراق المتأهل لخوض النهائي الحاسم على بطاقة المونديال، بينما تستعد مدينتا غوادالاخارا ومونتيري في المكسيك لاحتضان مباريات هذا الملحق خلال شهر مارس/ آذار المقبل، لتتجه الأنظار نحو صراع الفرصة الأخيرة قبل اكتمال قائمة المتأهلين إلى كأس العالم.

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 عن مواجهات قوية ومصيرية على امتداد المسارات الأربعة، فجاء المسار الأول بمباراة نصف نهائي مثيرة بين إيطاليا وإيرلندا الشمالية، تقابلها مواجهة لا تقل ندية بين ويلز والبوسنة والهرسك. ووضعت القرعة في المسار الثاني لقاءً قوياً يجمع أوكرانيا بالسويد، بينما تتصارع بولندا مع ألبانيا على بطاقة النهائي.

وشهد المسار الثالث مواجهة بين تركيا ورومانيا، إضافة إلى مباراة بين سلوفاكيا وكوسوفو. وفي المسار الرابع تنتظر الدنمارك اختباراً أمام مقدونيا الشمالية، فيما تلتقي تشيكيا جمهورية إيرلندا. وتُعَدّ هذه المسارات بوابة الأمل الأخير لعدد من كبار القارة الأوروبية في سباق الوصول إلى مونديال 2026.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قاعدة واضحة لتحديد هوية مستضيف المباراة النهائية في كل مسار من مسارات الملحق، إذ ينال الفائز من نصف النهائي الثاني في المسار الأول أفضلية اللعب على أرضه أمام المنتصر من نصف النهائي الأول. ويتكرر المبدأ ذاته في المسار الثاني مع منح الأفضلية للفائز من نصف النهائي الرابع لاستضافة الفائز من نصف النهائي الثالث. ويستقبل الفائز من نصف النهائي السادس في المسار الثالث المنتصر من نصف النهائي الخامس، بينما يحظى الفائز من نصف النهائي الثامن في المسار الرابع بحق استضافة المواجهة الحاسمة أمام الفائز من نصف النهائي السابع، ليكتمل بذلك نظام يمنح أفضلية ميدانية لمن ينجح في عبور اختبار نصف النهائي الأصعب وفق ترتيب القرعة.

ويرتكز الملحق الأوروبي على نظام المواجهة الفاصلة الواحدة في مرحلتي نصف النهائي والنهائي، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر لا يمنح مجالاً للتعويض. وتخوض المنتخبات المشاركة صراع التأهل في لقاء واحد يحدد مصيرها مباشرة، ليحجز الفائز في المباراة النهائية بطاقة العبور إلى كأس العالم. وتُكمل المنتخبات الأربعة المنتصرة في المسارات الأربعة عقد الـ26 منتخباً الممثلة للقارة الأوروبية في مونديال 2026، الذي تستضيف منافساته 16 مدينة بين يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران والأحد 19 يوليو/ تموز، في نسخة تحمل الكثير من الترقب والإثارة قبل انطلاقها رسمياً.

وتختتم قرعة الملحقين العالمي والأوروبي مرحلة الحسم الأخيرة قبل مونديال 2026، لتبرز فرصة استثنائية أمام المنتخبات المتأخرة في التصفيات لإثبات قدراتها والتأهل إلى البطولة الأهم في كرة القدم. ومع اعتماد نظام المواجهة الفاصلة الواحدة وإتاحة الأفضلية الميدانية للفائزين في نصف النهائي، تزداد الإثارة والتشويق، فيما يترقب المشجعون بفارغ الصبر معرفة هوية المنتخبات التي ستكمل عقد المشاركة في البطولة العالمية.