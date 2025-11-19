العراق يترقب قرعة ملحق المونديال... وإيطاليا تتشبث بحلم العودة

- تُقام قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم 2026 في زيوريخ، حيث تتنافس منتخبات مثل إيطاليا والعراق على البطاقات الست الأخيرة في مارس المقبل. - العراق، بفضل تصنيفه العالي، يتأهل مباشرة للدور النهائي في الملحق العالمي، بينما تتنافس منتخبات أخرى في الدور التمهيدي. - في الملحق الأوروبي، إيطاليا تواجه تحديات كبيرة رغم تصنيفها في المستوى الأول، حيث تُلعب المباريات بنظام المباراة الواحدة، مما يزيد من خطورة الإقصاء.

ستُحدَّد المسارات النهائية المؤدية إلى المونديال المقررة إقامته في 2026، من خلال قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم، اللتين ستجري أحداثهما بمدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الخميس (الساعة 14:00 بتوقيت القدس المحتلة).

ومع اكتمال تأهل 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى شهر مارس/آذار المقبل، حيث ستُحسم البطاقات الست الأخيرة عبر الملحقين الأوروبي والعالمي، في مرحلة تبدو مصيرية لمنتخب: إيطاليا الباحثة عن العودة إلى المونديال بعد إخفاقين متتاليين، والعراق الذي يقف على أعتاب إنجاز تاريخي هو الأقرب منذ عقود.

وفي الملحق العالمي، يبرز منتخب العراق كأحد أهم المرشحين للعبور، بعدما جاء ضمن أعلى منتخبين في تصنيف فيفا بين المشاركين إلى جانب الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي يضعهما مباشرة في الدور النهائي دون الحاجة لخوض نصف النهائي. وتشارك في هذا الملحق ستة منتخبات هي العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة إلى جانب جامايكا وسورينام من اتحاد الكونكاكاف، حيث ستتنافس أربعة منتخبات أقل تصنيفاً في الدور التمهيدي للوصول إلى المرحلة الحاسمة، التي ينتظر فيها "أسود الرافدين" مباراة واحدة، قد تكون مفتاح الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخهم.

وتُقام مباريات الملحق العالمي خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل، في وقت تستعد واشنطن لاستضافة قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، قبل أقل من ستة أشهر من انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران، وصولاً إلى النهائي المقرر في 19 يوليو/تموز. وفي ملحق قارة أوروبا، يدخل المنتخب الإيطالي الملحق من المستوى الأول إلى جانب الدنمارك وتركيا وأوكرانيا، ما يمنحه أفضلية في قرعة الدور ما قبل النهائي، لكنه يبقى أمام مواجهة محفوفة بالمخاطر، إذ تُلعب جميع المباريات بنظام المباراة الواحدة، ما يجعل أي خطأ كفيلاً بإقصاء "الأتزوري" مجدداً من الحدث العالمي.

ووُزّعت المنتخبات الأوروبية وفق تصنيف فيفا الأخير على أربعة مستويات، بعدما جاءت بولندا وويلز والتشيك وسلوفاكيا في المستوى الثاني، بينما ضمّ المستوى الثالث أيرلندا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، في حين حضرت رومانيا والسويد ومقدونيا الشمالية وأيرلندا الشمالية في المستوى الرابع، مع تحديد 26 مارس موعداً لمباريات المربع الذهبي، و31 من الشهر ذاته للنهائيات، التي ستمنح أربعة منتخبات بطاقة العبور إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.