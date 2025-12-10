العراق ولعنة البطاقات الحمراء.. عقدة تلاحق "أسود الرافدين" في المباريات المصيرية

كرة عربية
إسطنبول

أيوب الحديثي

أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:18 (توقيت القدس)
شهد لقاء الجزائر طرد مبكر للاعب حسين علي (العربي الجديد/Getty)
شهد لقاء الجزائر طرداً مبكراً للاعب حسين علي (العربي الجديد/Getty)
- تتكرر حالات الطرد مع منتخب العراق في البطولات الكبرى، مما يؤثر سلباً على نتائجه ويثير الجدل حول أسبابها، كما حدث في كأس العرب 2025 عندما طُرد حسين علي بعد تدخل عنيف على ياسين براهيمي.

- في أمم آسيا، حصل أيمن حسين على بطاقة حمراء بعد احتفاله بهدفه ضد الأردن، مما أدى لخسارة العراق 2-3، وأكد الاتحاد الآسيوي أن الطرد كان بسبب تعطيل استئناف اللعب.

- في تصفيات كأس العالم 2026، طُرد علي الحمادي بعد تدخل خطير ضد كوريا الجنوبية، مما أدى لخسارة العراق 0-2 وفقدان فرصة التأهل المباشر.

تتكرر مشاهد البطاقات الحمراء بشكل لافت مع منتخب العراق في السنوات الأخيرة، حتى باتت أشبه بـ"عقدة" تلاحقه في المحطات الحاسمة وتغيّر مسار مبارياته. فمن بطولة أمم آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى كأس العرب 2025، وجد "أسود الرافدين" أنفسهم في مواقف معقدة بسبب حالات طرد مؤثرة، ألقت بظلالها على النتائج، وأثارت كثيراً من الجدل حول أسبابها وتوقيتها.

وشهدت مواجهة منتخبي العراق والجزائر، أمس الثلاثاء، واحدة من أسرع حالات الطرد في بطولة كأس العرب، بعد أن وجد اللاعب حسين علي نفسه خارج الملعب في وقت مبكر للغاية من اللقاء. ففي الدقيقة الرابعة فقط، اندفع لاعب الشرطة بقوة مفرطة نحو قدم القائد الجزائري ياسين براهيمي، في تدخل بدا عنيفاً على مستوى الكاحل. وبعد أن اكتفى الحكم في البداية بإشهار بطاقة صفراء، طلبت منه تقنية الفيديو المساعد "فار"، مشاهدة الحالة من جديد، ليُلغي الإنذار ويستبدله ببطاقة حمراء مباشرة. ومع إعلان القرار، لم يتمالك لاعب "أسود الرافدين" نفسه، فسقط أرضاً متأثراً، بينما غلَبته الدموع بعد خروجه المبكر في لحظة صعبة على المنتخب العراقي، الذي كان يسعى لضمان تصدر المجموعة.

ولا يمكن الحديث عن حالات الطرد التي رافقت منتخب العراق، دون التطرّق إلى ما حصل في أمم آسيا الأخيرة، وحصول هداف "أسود الرافدين"، أيمن حسين، على بطاقة حمراء أمام منتخب الأردن. وشهد اللقاء حينها منعطفاً مفاجئاً، حين أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بوجه حسين، عقب احتفاله بتسجيل الهدف الثاني. ولم يكن سبب الطرد واضحاً تماماً داخل أرض الملعب، بعد أن أثارت اللقطة جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين، قبل أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً رسمياً، أكد فيه أن القرار جاء لتعطيل اللاعب استئناف اللعب، من خلال طول مدة احتفاله بالهدف، قبل أن يخسر العراقيون اللقاء 2-3.

فرحة الجزائر بتحقيق الفوز أمام العراق، 9 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

كأس العرب | الجزائر تتصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز على العراق

وفي مواجهة العراق وكوريا الجنوبية، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تدخل مهاجم منتخب "أسود الرافدين"، علي الحمادي (23 عاماً)، بشكل خطير على مدافع كوريا الجنوبية، تشو يو مين (28 عاماً)، في كرة مشتركة هوائية، ليطرد حكم اللقاء الياباني يوسوكي أراكي (39 عاماً)، المهاجم العراقي، في لقاء خسره منتخب العراق 0-2، ليفقد حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال.

