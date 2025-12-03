العراق وكأس العرب.. 3 مؤشرات قوية على مسار طويل لـ"أسود الرافدين"

- توازن بين التجربة والتطوير: يدخل منتخب العراق كأس العرب في قطر بقيادة المدرب غراهام أرنولد بهدف اختبار العناصر الجديدة وتعزيز هوية الفريق، مما يخفف الضغوط ويتيح للاعبين الشباب فرصة لإثبات أنفسهم. - جيل شاب واعد: يمتلك العراق جيلاً شاباً مميزاً، مثل علي جاسم وماركو فرج، يمنح الفريق ديناميكية في الهجوم، ويعزز من فرصهم في المنافسة بفضل الثقة العالية والنجاحات السابقة. - إرث تاريخي قوي: بصفته الأكثر تتويجاً بالبطولة، يحمل منتخب العراق إرثاً كبيراً يمنحه دافعاً نفسياً إضافياً، مما يجعله دائماً مرشحاً للمنافسة والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

يدخل منتخب العراق بطولة كأس العرب في قطر، بطموحات متوازنة، بين اختبار العناصر الجديدة وتعزيز هوية الفريق، تحت قيادة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد (62 عاماً). ورغم غياب الضغوط الشديدة التي عادة ما ترافق مشاركات "أسود الرافدين"، فإنّ مؤشرات عدة تدفع إلى التوقع بقدرتهم على الذهاب بعيداً في البطولة، مستفيدين من مزيج الخبرة والحيوية وصدى التاريخ.

غياب الضغوط

وكان أرنولد واضحاً بعد إعلان قائمته، بأنّ الهدف الأساسي من المشاركة هو "التجربة"، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، وبناء فريق يمتلك عمقاً في المراكز، قبل الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، وهو ما خفّف الضغوط عن اللاعبين، ومنحهم مساحة للتحرر الذهني. هذا التوجّه وضع "أسود الرافدين" في إطار تطويري، يهيئ بيئة تنافسية قد تنتج أداءً أكثر ثباتاً، وخصوصاً من اللاعبين الشباب، الذين يتطلعون إلى إثبات أنفسهم.

مواهب شابة لامعة

يمتلك العراق واحداً من أكثر الأجيال الشابة تطوراً في المنطقة، وهو الجيل الذي برز في التصفيات الماضية، وقدّم مستويات واعدة. ويمنح الحضور المكثف لهذه المواهب في قائمة كأس العرب، مثل علي جاسم، وماركو فرج، وحسن عبد الكريم، "أسود الرافدين" ديناميكية وحيوية في المناطق الهجومية والانتقالية. وتدخل هذه العناصر الشابة البطولة بثقة عالية بعد نجاحاتها السابقة، ما يجعلها قادرة على إحداث الفارق أمام منافسين، قد لا يتوقعون هذا المستوى من الندية والحماسة.

خبرة تاريخية تجعل العراق مرشحاً دائماً

لا يمكن فصل منتخب العراق عن إرثه الكبير في البطولات العربية، فهو الأكثر تتويجاً باللقب عبر التاريخ، بعدما فاز به أربع مرات. هذا العامل يمنح اللاعبين دافعاً نفسياً إضافياً، ويجعل المنتخب منافساً يُحسب له حساب، حتى وإن كان في طور التجربة، فإن من يرتدي قميص العراق يدخل كل بطولة وهو يحمل إرثاً ثقيلاً، ومعه قدرة متوارثة على صنع المفاجآت وبلوغ الأدوار المتقدمة.