- يستعد منتخب العراق لخوض الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2026، بمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، رغم التحديات الكبيرة ورحلة السفر الطويلة إلى المكسيك. - واجه المنتخب صعوبات كبيرة في الوصول إلى المكسيك، حيث استغرقت الرحلة حوالي 25 ساعة، وتم تقسيم الوفد إلى مجموعتين للسفر عبر الأردن والبرتغال قبل الوصول إلى المكسيك. - تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسهيل سفر المنتخب العراقي بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، واستأجر طائرة خاصة لضمان وصولهم في الوقت المحدد.

يتحضر منتخب العراق لخوض الملحق القاري المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامته يوم 1 إبريل/نيسان المقبل، في مواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام. ورغم التحضيرات الشاقة وخصوصاً رحلة السفر الطويلة إلى المكسيك، إلّا أن منتخب "أسود الرافدين" يسعى لتحقيق الحلم مهما كلف الأمر.

وعاش لاعبو منتخب العراق صعوبات كبيرة قبل الوصول إلى المكسيك، تحضيراً لخوض المباراة النهائية للملحق القاري المؤهل لمونديال 2026، إذ استغرقت رحلة المنتخب حوالي 25 ساعة قبل الوصول إلى المكسيك، وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع "آر إم سي" الفرنسي الاثنين، والذي أكد أنّ رحلة العراق كانت شاقة من أجل خوض المباراة الأهم في تاريخه حالياً.

وبحسب التفاصيل التي نشرها الموقع الفرنسي، فإنّ الاتحاد العراقي، وبإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قسّم الوفد العراقي الذي سيسافر إلى المكسيك إلى مجموعتَين انطلاقاً من العاصمة العراقية بغداد، في رحلة عبر الحافلة استغرقت حوالى عشر ساعات إلى العاصمة الأردنية عمّان، أي أن الوفدَين قطعا حوالى 900 كيلومتر، وبعد ساعات من الراحة ولقاءات خاصة مع بعض المشجعين، غادر اللاعبون الأردن متوجهين إلى أوروبا.

وبعد السفر إلى البرتغال بوصفها محطة للترانزيت، استقل الوفد العراقي طائرة إلى المكسيك لحوالى 15 ساعة من السفر، ووصل اليوم الاثنين قبل حوالى 8 أيام عن المباراة المنتظرة في الملحق، إذ سيسعى المنتخب العراقي للتحضير بأفضل طريقة ممكنة، وإجراء حصص تدريبية كافية من أجل الوصول إلى يوم المواجهة بأفضل جاهزية ممكنة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسلطات المكسيكية باستحالة الوصول إلى مكان الإقامة الخاص في المكسيك، تحضيراً لخوض الملحق القاري المؤهل للمونديال، وذلك بسبب الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط، وإغلاق المجال الجوي العراقي. ودفع هذا الأمر بفيفا إلى مساعدة الاتحاد العراقي من أجل حل المشكلة والمساعدة في سفر المنتخب.

وأشرف الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم، بقرار من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، على تقسيم الوفود إلى مجموعتَين، ومتابعة إجراءات السفر إلى المكسيك بكل تفاصيلها، بغية ضمان وصول بعثة منتخب العراق في الوقت المحدد إلى المكسيك من دون أي تعقيدات. وأشار موقع "آر إم سي" الفرنسي إلى أن فيفا استأجر طائرة خاصة للعراقيين للسفر إلى المكسيك، مع مساعدة لوجستية على الأرض من السلطات المكسيكية، خصوصاً لناحية تسهيل الحصول على التأشيرات لدخول البلد.