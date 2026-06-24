العراق وحظوظ التأهل إلى الدور القادم في المونديال.. 72% من الأمل

- التنافس على التأهل: الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026 تشهد تنافساً قوياً بين الفرق للتأهل إلى دور الـ32، مع فرص جيدة للعراق والسنغال رغم هزيمتيهما السابقة. - فرص التأهل للمجموعات: بعض المجموعات تضمن تقريباً تأهل صاحب المركز الثالث، مثل المجموعة الثانية عشرة والسادسة، بينما المغرب والبرازيل واسكتلندا في وضع جيد للتأهل من المجموعة الثالثة. - التحديات والمخاطر: بعض الفرق تواجه مخاطر كبيرة، مثل المجموعة الخامسة حيث فرص تأهل صاحب المركز الثالث ضعيفة، مما يضع الرأس الأخضر في موقف صعب.

تنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، وسيظل التنافس على التأهل إلى دور الـ32 محتدماً حتى اللحظات الأخيرة. وينطبق هذا بشكل خاص على الفرق التي لا تزال تناضل من أجل إنهاء دور المجموعات ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، حيث لا يزال كل شيء مفتوحاً، وينطبق هذا حتى على العراق والسنغال، رغم هزيمتيهما في الجولة الافتتاحية أمام فرنسا والنرويج.

وباستثناء الفرق الخمسة التي ودّعت البطولة بالفعل (هايتي، تونس، تركيا، الأردن، وبنما)، فإن المنافسة على التأهل إلى دور الـ32 محتدمة قبل انطلاق الجولة الثالثة من كأس العالم 2026. فمن بين 48 فريقاً مشاركاً، يتأهل 32 فريقاً إلى الأدوار الإقصائية، حيث ستتنافس أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث في الجولة التالية، وبينما يبقى الغموض يكتنف مصير الفرق المتأهلة، تكثر التوقعات حول فرصها في التأهل.

ونشر موقع "فوتبول ميتس داتا" المتخصص في الإحصاءات، توقعاته، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مباريات دور المجموعات الـ24 الأخيرة. وأشير الموقع إلى أن احتمالية تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة التاسعة (مجموعة العراق) تبلغ 72%، وبما أن فرنسا والنرويج ضمنتا المركزين الأول والثاني، يعني هذا أن العراق أو السنغال لديهما فرصة جيدة لبلوغ دور الـ32، في أمر قد يبدو هذا مُفاجئاً بعد الهزيمتين الافتتاحيتين لكلٍّ من "أسود تيرانغا" و"أسود الرافدين".

وتُشير المحاكاة إلى أن المباراة بين المنتخبين لن تنتهي بالتعادل، وبالتالي سيحصل الفائز على ثلاث نقاط وفرصة حقيقية للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث. أما "أوبتا"، وهي شركة أخرى متخصصة في الإحصاءات، فقد حسّنت هذه التوقعات، مُعطيةً السنغال فرصة تأهل بنسبة 69.54%. ويتوقع حاسوب أوبتا العملاق فوز زملاء ساديو ماني على العراق، ما يُمكّن السنغال من قطع شوط كبير نحو دور الـ32. ورغم غرابة الأمر بعد هزيمتين أمام فرنسا (1-3) والنرويج (2-3)، قد تتأهل السنغال بالتالي إلى المرحلة التالية من البطولة، في الوقت الذي لا بديل للعراق عن الفوز من أجل المنافسة أيضاً على خطف بطاقة العبور بوصفه أفضل ثالث.

مخاطر محدودة على المغرب والجزائر

بينما يتعين على السنغال والعراق الفوز لضمان فرصة حقيقية للتأهل، تضمن بعض مجموعات كأس العالم تقريباً تأهل صاحب المركز الثالث فيها. وينطبق هذا بشكل خاص على المجموعة الثانية عشرة، حيث تتنافس إنكلترا وكرواتيا وغانا على المركز الأول، لكن تأهلها إلى دور الـ32 بات شبه مؤكد (96.7%). وينطبق الأمر نفسه على المجموعة السادسة، التي تبلغ نسبة تأهل صاحب المركز الثالث فيها 96.4%، حيث لا تزال هولندا واليابان والسويد تتنافس على المركز الأول.

ونظرياً، لا يُتوقع أي مفاجآت غير سارة من المجموعة الثالثة، حيث يتمتع المغرب والبرازيل واسكتلندا بوضع جيد للتأهل (84%). وبعد أن ضمنت الولايات المتحدة والأرجنتين صدارة المجموعتين الرابعة والعاشرة، ستُحدد مباراتا باراغواي وأستراليا، والجزائر والنمسا، الترتيب النهائي، ولكن حتى في هاتين المجموعتين، يبدو أن صاحب المركز الثالث فيهما مُرشحٌ للتأهل (بنسبة 82.2% و79.7% على التوالي).

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في قاع الترتيب، يبدو أن بعض الفرق مهددة قبل مباراتها الأخيرة. ففي المجموعة الخامسة، تبلغ احتمالية تأهل صاحب المركز الثالث (ساحل العاج، أو كوراساو، أو الإكوادور) 26.6% فقط. ورغم أن إسبانيا لم تضمن بعد صدارة مجموعتها، وقد تنهي دور المجموعات في المركز الثالث، لا تصب التوقعات في مصلحة صاحب المركز الثالث بمجموعتها، حيث لا تتجاوز نسبة تأهله 34.7% وفقاً لموقع فوتبول ميتس داتا، لذا قد يشهد عشاق كرة القدم، نهاية مسيرة منتخب الرأس الأخضر المُثير للإعجاب، ما لم يُحقق الفوز على السعودية.