العراق في مونديال 2026: نجوم مرشحون لخطف الأضواء

- يراهن منتخب العراق على تألق نجومه في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة صعبة تضم النرويج، فرنسا، والسنغال، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد الذي نجح في توظيف اللاعبين بفعالية خلال التصفيات. - يتصدر الهداف أيمن حسين قائمة اللاعبين البارزين، حيث سجل 33 هدفاً دولياً، منها تسعة في تصفيات آسيا وهدف التأهل ضد بوليفيا، بالإضافة إلى ستة أهداف في كأس آسيا 2023، رغم تعرضه لإصابات. - يبرز أيضاً علي الحمادي، لاعب لوتون تاون، الذي سجل هدفاً حاسماً ضد بوليفيا، والمدافع آكام هاشم الذي أعاد التوازن للدفاع العراقي.

يراهن منتخب العراق على العديد من النجوم خلال مشاركته في منافسات كأس العالم 2026، التي سيخوض غمارها في مجموعة صعبة تضم منتخبات النرويج وفرنسا، إضافة إلى وصيف أمم أفريقيا، منتخب السنغال.

وينتظر المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد، الذي سيصبح ثاني مدرب يقود العراق في كأس العالم بعد البرازيلي إيفاريستو، والذي سيبلغ عامه الثالث والتسعين يوم خوض المنتخب مباراته الثانية في دور المجموعات (أمام فرنسا في 22 يونيو/حزيران)، تألق العديد من اللاعبين الذين نجح في توظيفهم بطريقة مثالية، وأخرج أفضل ما في جعبتهم خلال تصفيات المونديال، وخصوصاً مباراة الملحق العالمي أمام بوليفيا التي حسمها المنتخب العراقي بنتيجة 2-1.

يتقدم هؤلاء اللاعبون الهداف أيمن حسين، الذي سجل 33 هدفاً خلال مسيرته الدولية، من بينها تسعة أهداف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، أبرزها هدف التأهل إلى المونديال على حساب بوليفيا، إلى جانب تسجيله ستة أهداف في كأس آسيا 2023 خلال أربع مباريات خاضها في البطولة، ليحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف القطري أكرم عفيف. ورغم تعرضه لبعض الإصابات في الفترة الأخيرة، فإنه يُعد أحد أبرز الأسماء التي يعول عليها في العرس العالمي.

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أما اللاعب الثاني، فهو لاعب نادي لوتون تاون الإنكليزي علي الحمادي، الذي سجل الهدف الأول أمام بوليفيا برأسية متقنة، وكان من أبرز اللاعبين خلال الفترة التي مثل فيها منتخب العراق، وشكّل عنصراً مؤثراً في الخط الأمامي، حيث سجل خمسة أهداف في 17 مباراة دولية. أما اللاعب الثالث، فهو المدافع المتألق آكام هاشم، الذي قدم مستويات لافتة في المباريات الأخيرة لمنتخب العراق، وكان أحد أسباب إعادة التوازن إلى الخط الخلفي بعد فترة عانى فيها "أسود الرافدين" من مشاكل واضحة في الدفاع.