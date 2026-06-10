العراق في مواجهة مبابي وهالاند.. تحدٍ كبير في طريق المجد المونديالي

كرة عربية
إسطنبول

أيوب الحديثي

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أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
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10 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:54 (توقيت القدس)
منتخب العراق بعد التأهل لكأس العالم، 31 مارس 2026 (ألفريدو لوبيز/Getty)
منتخب العراق بعد التأهل لكأس العالم، 1 إبريل 2026 (ألفريدو لوبيز/Getty)
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- عاد منتخب العراق إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاماً بفوزه على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي، ليشارك في مونديال 2026 ضمن مجموعة تضم النرويج، فرنسا، والسنغال.
- يواجه العراق النرويج في 16 يونيو، حيث يسعى للحد من خطورة النجم إرلينغ هالاند، ثم يلتقي فرنسا في 22 يونيو بقيادة كيليان مبابي، ويختتم مبارياته ضد السنغال في 26 يونيو بقيادة ساديو ماني.
- تشكل هذه المواجهات حافزاً للعراق لتقديم أداء مميز يتجاوز مشاركته الأولى في 1986، التي انتهت بثلاث هزائم رغم الأداء الفني الجيد.

عاد منتخب العراق إلى كأس العالم بعد غياب دام أربعين عاماً إثر حسم مواجهة الملحق العالمي أمام بوليفيا بنتيجة 2-1، ليكتب "أسود الرافدين" سطراً جديداً في سجل مشاركاتهم المونديالية، بعد الظهور الأول والوحيد في نهائيات المكسيك عام 1986.

ويخوض منتخب العراق منافسات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال، حيث يستهل مشواره في 16 يونيو/حزيران بمواجهة النرويج على استاد بوسطن، في مباراة لا تخلو من الصعوبة، إذ سيحاول رفاق أيمن حسين الحد من خطورة النجم العالمي إرلينغ هالاند، هداف نادي مانشستر سيتي، وأحد أبرز نجوم مركز المهاجم في الوقت الحالي.

وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخب العراقي مع وصيف النسخة السابقة، منتخب فرنسا، يوم 22 يونيو على استاد فيلادلفيا، بقيادة نجم ريال مدريد كيليان مبابي، إلى جانب كوكبة من اللاعبين البارزين، يتقدمهم نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، وصانع ألعاب بايرن ميونخ مايكل أوليز. ويختتم "أسود الرافدين" مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة منتخب السنغال في 26 يونيو على استاد تورونتو، حيث سيصطدم المنتخب العراقي بوصيف بطل أفريقيا، بقيادة نجم نادي النصر السعودي ساديو ماني، المتوج مؤخراً بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

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وربما تشكل مواجهة هذه الكوكبة من النجوم العالميين حافزاً إضافياً لكتيبة المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد من أجل الظهور بمستوى يليق بسمعة الكرة العراقية، ويتجاوز الصورة التي قدمها المنتخب في مشاركته الأولى عام 1986، والتي انتهت بثلاث هزائم أمام بلجيكا والمكسيك وباراغواي، ورغم ذلك حصد إشادات واسعة بالمستوى الفني المميز الذي قدمه، بقيادة الراحل أحمد راضي، مسجل الهدف الوحيد للعراق خلال مشاركته المونديالية، والذي كان في شباك منتخب بلجيكا.

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