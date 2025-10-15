العراق طالب بركلة جزاء أمام السعودية.. جمال الشريف يوضح

- انتهت مباراة العراق والسعودية بالتعادل السلبي (0-0)، مما منح السعودية التأهل المباشر لكأس العالم 2026، بينما سيخوض العراق ملحقاً تأهيلياً ثانياً. - طالب العراق بركلة جزاء في الشوط الأول، لكن الحكم الأردني أدهم مخادمة رفض الطلب، وسانده خبير التحكيم جمال الشريف، مؤكداً عدم وجود مخالفة. - تقنية الفيديو المساعد (الفار) أكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، حيث كانت يد المدافع السعودي في وضعية طبيعية ولم تقم بحركة إضافية.

فشل منتخب العراق في الانتصار على نظيره السعودي، لتنتهي المواجهة بينهما بالتعادل (0ـ0)، وهي نتيجة منحت "الأخضر" بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما سيخوض "أسود الرافدين" ملحقاً تأهيلياً ثانياً، أملاً في الحضور بالنسخة التاريخية من المونديال. وأدار الحكم الأردني، أدهم مخادمة، المباراة المثيرة، التي أُقيمت في أجواء مميزة.

وطالب منتخب العراق بركلة جزاء في شوط المباراة الأول، غير أن الحكم الأردني أمر بمواصلة اللعب، وساند خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، قرار الحكم، واعتبر أنه لا توجد ركلة جزاء، كان من شأنها أن تغيّر مسار اللقاء، وتُعطي العراق فرصاً أكبر في التأهل، حال تحويلها إلى هدف.

وقال الشريف عن الحالة: "قفز المدافع السعودي، عبد الله الخيبري، في الهواء لصدّ الكرة، وضمّ يديه إلى الجسم تماماً، ومِن ثمّ لم تكن اليد بعيدة عن الجسم، ولم تجعله أكبر بشكل غير طبيعي، ولم يقم اللاعب بأي حركة إضافية، لتعطيل الكرة لمنعها أو إيقافها".

وتابع الحكم المونديالي شرح الحالة: "كان اللمس موجوداً، والكرة لمست الساعد الأيسر، وكانت اليدان مضمومتين تماماً للجسم، ولكن لا توجد مخالفة تستوجب ركلة جزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، وقامت تقنية الفيديو المساعد (الفار) بالتحقق من القرار، وأكدت صحته بعدم وجود مخالفة، رغم وجود لمسة يد، ولكن اليد كانت في وضعية طبيعية تماماً، ولم تقم بحركة إضافية لمنع الكرة أو تعطيلها".