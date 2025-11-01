- يدخل منتخب العراق لكرة القدم مرحلة حاسمة في مشواره نحو كأس العالم 2026، بمواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي، حيث تُقام مباراة الذهاب في أبوظبي يوم 13 نوفمبر، والإياب في البصرة يوم 18 نوفمبر. - قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف دوري نجوم العراق مؤقتاً لإتاحة المجال للمنتخب للدخول في معسكر تدريبي مغلق تحت إشراف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، استعداداً للمباراتين الحاسمتين. - الفائز بمجموع المباراتين سيتأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، مما يمثل فرصة العراق الأخيرة لتحقيق حلم التأهل بعد غياب طويل.

يدخل منتخب العراق لكرة القدم مرحلة حاسمة، في مشواره نحو نهائيات كأس العالم 2026، حين يواجه نظيره الإماراتي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، في مواجهتَين تحملان طابعاً مصيرياً لـ "أسود الرافدين"، ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، على أن يُلعب لقاء الإياب في ملعب البصرة الدولي، يوم 18 من الشهر نفسه.

وبحسب مصدر "العربي الجديد"، داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد قرّر الأخير إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً، عقب الجولة الخامسة لإتاحة المجال أمام المنتخب للدخول في معسكر تدريبي مغلق استعداداً للمباراتَين، تحت إشراف المدير الفني الأسترالي، غراهام أرنولد (62 عاماً). ومن المقرّر أن يتجمع "أسود الرافدين" في بغداد، قبل التوجه إلى مدينة أبوظبي، يوم الخامس من نوفمبر المقبل، لبدء معسكر تدريبي قصير يمتد لثمانية أيام، يتخلله استكمال التحضيرات التكتيكية والفنية، بانتظار اكتمال صفوف اللاعبين الدوليين.

وسيبلغ الفائز بمجموع المباراتَين الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وتتنافس ستة منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى كبرى بطولات العالم. ويُعدّ هذا الملحق الفرصة الأخيرة للعراق من أجل بلوغ المونديال بعد غياب طويل، ويأمل الشارع الكروي العراقي أن تثمر هذه التحضيرات المكثفة عن ظهور قوي يقرّب "أسود الرافدين" من تحقيق الحلم الكبير.