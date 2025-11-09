العراق بين الثبات والطموح... أرقام تكشف الصورة قبل لقاء الإمارات

- حقق منتخب العراق سلسلة نتائج متباينة في آخر 17 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات، تعادل في خمس، وخسر خمس، مسجلاً 20 هدفاً واستقبل 18، مما يعكس توازناً بين الهجوم والدفاع. - تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، أظهر الفريق تحسناً ملحوظاً، حيث فاز في أربع من أصل ست مباريات، مما يعكس بداية مشجعة قبل المواجهة الحاسمة ضد الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. - يواصل العراق سعيه نحو التأهل لكأس العالم، رغم غياب النجم يوسف الأمين، حيث استدعى المدرب حسين علي لتعويضه في المواجهات القادمة.

قدّم منتخب العراق لكرة القدم، سلسلة متباينة من النتائج خلال آخر 17 لقاءً خاضها في مختلف البطولات، ما بين تصفيات كأس العالم وكأس الخليج وبطولة كأس ملك تايلاند. وحقق "أسود الرافدين" سبعة انتصارات، مقابل خمسة تعادلات ومثلها من الهزائم، مسجلين 20 هدفاً واستقبلوا 18 هدفاً، ليخرج الفريق بفارق تهديفي إيجابي، بحسب إحصائيات موقع فلاش سكور.

وتوزعت انتصارات المنتخب العراقي بين مباريات رسمية قوية وأخرى ودية، أظهر خلالها الفريق توازناً واضحاً بين الخطين، الهجومي والدفاعي، مع تحسن ملحوظ في الأداء خلال آخر محطاته، وخصوصاً في تصفيات المونديال الأخيرة. ومع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، خاض "أسود الرافدين" ست مباريات، فازوا في أربع منها، مقابل تعادل واحد وهزيمة، ما يعكس بداية مشجعة لمسار المدرب الجديد، قبل المواجهة الحاسمة أمام الإمارات، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وبهذه الحصيلة، يواصل العراق مساعيه لتعزيز استقراره الفني والاقتراب أكثر من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، وسط مؤشرات على تطور الأرقام، مع المدير الفني الجديد. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد، في وقت سابق، موعد مباراتي العراق والإمارات، إذ ستُقام مواجهة الذهاب في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، فيما ستلعب مباراة الإياب في 18 من الشهر ذاته، على استاد البصرة الدولي. وسيحجز الفائز في مجموع المباراتين بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، الذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من مختلف القارات، سيتأهل منها منتخبان فقط إلى النهائيات.

وقبل اللقاء المرتقب، تلقى أرنولد ضربة موجعة، بعد تأكد غياب النجم يوسف الأمين. وكشف الحساب الرسمي للمنتخب العراقي، على منصات التواصل الاجتماعي، أن المدرب غراهام أرنولد، قرّر استدعاء اللاعب حسين علي، إلى قائمة أسود الرافدين بدلاً من يوسف الأمين، بعد أن أكدت التقارير الطبية لناديه أيك لارنكا القبرصي، عدم تماثله للشفاء بشكل كامل، من الإصابة التي تعرض لها أخيراً، ليغيب بالتالي عن مواجهتي الإمارات، ضمن الملحق الآسيوي.