- خروج العراق من كأس العرب 2025: توقفت مسيرة منتخب العراق في الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأردن، رغم تحقيقه انتصارات على البحرين والسودان واحتلاله المركز الثاني في مجموعته. - مكاسب واكتشافات جديدة: البطولة شهدت اكتشاف لاعبين مميزين مثل زيد إسماعيل وكرار نبيل، الذين أثبتوا جدارتهم وأصبحوا قريبين من الانضمام لتشكيلة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. - التحضير للملحق العالمي: يستعد العراق لمواجهة الفائز من سورينام وبوليفيا في الملحق المؤهل لمونديال 2026، مع آمال كبيرة في تحقيق حلم التأهل بعد غياب 40 عاماً.

توقفت طموحات منتخب العراق لكرة القدم عند الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام الأردن. وكان "أسود الرافدين" قد انتصروا على البحرين 2-1 وعلى السودان 2-0 وخسروا أمام الجزائر 0-2 في مبارياتهم ضمن المجموعة الرابعة، ليحتلوا المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وخرج منتخب العراق بمكاسب كبيرة من البطولة، أبرزها اكتشاف بعض اللاعبين، في الوقت الذي يحاول فيه المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً) تعزيز صفوف تشكيلته قبل مواجهة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، عندما يقابل العراق الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا في شهر مارس/آذار القادم. وأكد مصدر داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين، أن هناك بعض اللاعبين نجحوا في إقناع أرنولد وباتوا قريبين جداً من قائمته للقاء الملحق العالمي. وأضاف المصدر أن أول هؤلاء هو لاعب الوسط زيد إسماعيل الذي ينشط في صفوف نادي الطلبة بالدوري المحلي بعد الأدوار المميزة التي قدّمها، خصوصاً في لقاء الأردن بدور ربع النهائي.

أما اللاعب الثاني، فهو صانع الألعاب كرار نبيل الذي قدم الإضافة في مركز عانى منه منتخب العراق في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي بات فيه زميله في نادي الزوراء أكام هاشم أبرز الأسماء التي سيعتمد عليها المدرب بعد تألقه في كأس العرب، وهو الذي غاب عن بعض قوائم المنتخب في الفترة الأخيرة، لأسباب عللها أرنولد بالفنية. ويأمل مدرب العراق الخروج بأفضل تشكيلة من أجل تحقيق حلم جماهير المنتخب بالصعود إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاماً.