العراقيل تعترض طريق أليو سيسيه مع منتخب ليبيا

- يواجه المدير الفني لمنتخب ليبيا، أليو سيسيه، تحديات كبيرة في التحضير لمباراة جزر الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب مشاكل تنظيمية وفنية، وتأخر جاهزية اللاعبين البدنية نتيجة توقف المنافسات المحلية. - أبدى سيسيه استياءه من تدهور أرضية ملعب طرابلس الدولي، مما يثير قلق الجهاز الفني قبل المواجهات الرسمية، ويزيد من أهمية التحضيرات المعنوية والبدنية للفريق. - يسعى منتخب ليبيا لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لتعزيز فرص التأهل، وسط تحديات تتطلب وحدة الصف وروح الإصرار لتحقيق الحلم المونديالي.

يعاني المدير الفني لـمنتخب ليبيا أليو سيسيه (49 عاماً) عراقيل تؤثر سلباً على تحضيرات القمة المرتقبة ضد جزر الرأس الأخضر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويسعى الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى معالجة الأخطاء التنظيمية، بينما يعمل المدرب السنغالي على تدارك الثغرات الفنية عبر مضاعفة الجهد والتركيز على نقاط الضعف.

وظهر لاعبو المنتخب الليبي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على منصة فيسبوك، اليوم السبت، وهم يخضعون لجرعات مكثفة من العمل البدني تحت إشراف المدرب أليو سيسيه، الذي يدرك أهمية هذا الجانب قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب يتميز بقوته البدنية. ويواجه معظم لاعبي "فرسان المتوسط" تأخراً واضحاً في جاهزيتهم البدنية نتيجة توقف المنافسات المحلية منذ أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ سيسيه أبدى استياءه من أرضية ملعب طرابلس الدولي، التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة لإجراء الحصص التدريبية، رغم افتتاحه قبل أشهر قليلة فقط. وتدهورت حالة الملعب بسرعة لافتة، ما أثار تساؤلات حول جودة الأشغال وظروف الصيانة، وزاد من قلق الجهاز الفني قبل المواجهات الرسمية المقبلة.

وتكتسب التحضيرات المعنوية أهمية خاصة داخل معسكر منتخب ليبيا، بما أن الفريق سيخوض، يوم الأربعاء المقبل، مواجهة صعبة أمام متصدر المجموعة جزر الرأس الأخضر، إذ يصبح الفوز خياراً لا بديل عنه من أجل تعزيز حظوظ التأهل إلى كأس العالم 2026. وتزداد قيمة هذه المباراة مع اقتراب اللقاء التالي ضد موريشيوس، ما يفرض على اللاعبين دخول المواجهتين بتركيز عالٍ وروح قتالية للحفاظ على الأمل في بلوغ المونديال.

وتبقى كل هذه التحديات مجرد محطة في طريق طويل، إذ يدرك أليو سيسيه ولاعبوه أن تجاوز العراقيل يتطلب وحدة الصف وروح الإصرار قبل كل شيء. وبين أرضية ملعب متدهورة وتحضيرات بدنية متأخرة وضغط المباريات، يعلّق الليبيون آمالاً كبيرة على منتخبهم لإثبات أن الحلم ما زال قائماً، وأن بلوغ المونديال لن يكون مستحيلاً إذا اجتمع العزم والإرادة.