- محمد دويدار، عدّاء فلسطيني متخصص في سباق 800 متر، بدأ مسيرته في ألعاب القوى عام 2011، وشارك في بطولات دولية مثل أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم في طوكيو 2025، بدعم من عائلته ومدربته ضحى إدريس. - واجه دويدار تحديات كبيرة في التحضير لبطولة طوكيو 2025 بسبب نقص البنية التحتية والعدوان على فلسطين، لكنه استفاد من منحة تدريبية في ألمانيا، رغم أن فترة التدريب القصيرة لم تكن كافية لتحقيق نتائج متقدمة. - رفع دويدار شارة النصر في طوكيو، مؤكداً على وجود فلسطين في الساحة الرياضية، وداعياً للاعتراف بحقوق الفلسطينيين في ممارسة الرياضة بحرية.

أثار العدّاء الفلسطيني محمد دويدار (24 عاماً) مشاعر الجماهير الرياضية في الوطن العربي، رغم خروجه المبكّر من تصفيات سباق 800 مترٍ في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو. وسلطت تصريحات دويدار وبكائه بعد السباق الضوء أكثر على معاناة الرياضيين في فلسطين، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتسبّبها باستشهاد أكثر من 810 رياضيين فلسطينيين، وتدمير أكثر من 288 منشأة رياضية، بما فيها منشآت ألعاب القوى. "العربي الجديد" التقى العدّاء الذي كان أحد ثمانية رياضيين مثّلوا فلسطين في أولمبياد باريس 2024، وسأله عن مشاعره بعد هذه المشاركة، ولا سيما أنها لم تنجح على المستوى الفني، لكنها نجحت في إيصال رسالة هامّة.

من هو العدّاء الفلسطيني محمد دويدار؟

اسمي الكامل محمد يحيى دويدار، أبلغ من العمر 24 عاماً، حاصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة القدس (أبو ديس)، وأسكن في مدينة أريحا. بدأت مسيرتي في ميدان ألعاب القوى مع نهاية عام 2011، متخصصاً في سباق 800 متر، واخترت هذه اللعبة بعدما ركضت طويلاً في شوارع مدينتي أريحا، وبعدما حظيت بدعم استثنائي من عائلتي، والمدربين، لا سيما مدرّبتي ضحى إدريس.

ما هي أهم مشاركات دويدار في مسيرتك الرياضية؟

سبق لي المشاركة في العديد من البطولات المحلية والتتويج بعدد كبير من الميداليات الذهبية فيها، ودولياً شاركت في بطولة العالم ببودابست 2023، وفي أولمبياد باريس 2024، والآن حظيت بشرف أن أكون المشارك الفلسطيني الوحيد في بطولة العالم طوكيو 2025.

كيف كانت ظروف استعدادك للمشاركة في بطولة طوكيو 2025؟

ظروف الاستعداد كانت صعبة جداً بسبب عدم توافر بنية تحتية مناسبة للمشاركات الدولية، وازداد الأمر صعوبة بعد عدوان العام 2023، إذ أغلقت الطرقات، وزاد عدد الحواجز بين المُدن والمحافظات الفلسطينية، ولم نحصل نحن الرياضيين على أدنى ظروف الاستعداد، والتجهيز، أو التنافس في بطولات محليّة. تجهّزت خلال الأشهر الثمانية الماضية في شوارع مدينة أريحا، أي في "الطرقات" العادية غير المخصّصة للتدريب، والاستعداد، وتمكّنت بعدها من الحصول على منحة بمساعدة الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل التدرّب في ألمانيا، وحينها حصلت على فرصة الركض على مضمار دوليّ، وارتديت حذاء "السبايكس" الخاص بالركض على المضمار الدولي. خلال فترة وجودي في ألمانيا شاركت في عدد من البطولات، وساعدني الأمر على الدخول في أجواء المنافسين، وفي آخر سباق تحضيري قبل بطولة العالم حققت زمن الموسم في سباق 800 متر، وكان دقيقة و52 ثانية، و80 جزءاً من الثانية.

لماذا لم تتمكّن من اجتياز التصفيات الخاصة بسباق 800 متر في بطولة العالم طوكيو 2025؟

لأكن صريحاً أكثر، فترة شهرين من التدريب الحقيقي ليست كافية أبداً من أجل المشاركة في بطولة عالمية بقيمة بطولة طوكيو.. عانيت بسبب ذلك، والمعاناة الأكبر -بطبيعة الحال- مرتبطة بعدم قدرة أي فلسطيني على أن يفصل بين واقعه الصعب والمؤلم، ومحاولة الحصول على أفضل إنجاز ممكن! حاولت في بطولة طوكيو تقديم كل ما لديّ، ولكنني ارتكبت عدداً من الأخطاء -للأسف- وتحدّثت مع مدربّي بعد السباق عنها، وعن أسباب وقوعها، وكنت حزيناً لأجل ذلك.

رفع دويدار شارة "النصر" رغم الخروج المبكّر من تصفيات السباق.. لماذا؟

صحيح، خسرت الوصول إلى أدوار متقدّمة في السباق، ولكنني انتصرت بوصولي إلى طوكيو ورفع علم فلسطين في أحد أهم ميادين الرياضة في العالم. أردت القول إن فلسطين موجودة، وذكرت بعد اللقاء أننا نستحق حياة أفضل. أكرّر ما أقوله دائماً: مثل كل البشر، لدينا كل واحد منّا عينان، ورأس، وذراعان، وقلب، وقدمان، ونريد أن نكون أحراراً، وأن نمارس ما نحب، وأن نتمرن، ثم نفوز ونحصل على الميداليات. خلال الحرب خسرت الكثير من الزملاء، ومنهم الشهيد اللاعب وسيم أبو ديب، والمدرب بلال أبو سمعان، واللاعب الأولمبي ماجد أبو مراحيل، الذي كان أول لاعب فلسطيني يرفع علم فلسطين في الأولمبياد (أتلانتا 1996)؛ وسأحاول دائماً أن أكون ممثلاً عنهم، وسفيراً لأحلامهم التي قتلها الاحتلال.

هل يعتقد دويدار بأن رسالتك من المشاركة في البطولة وصلت؟

لا أستطيع تحديد ذلك تماماً، ولكنني -على الأقل- حاولت إيصالها، والآن دور العالم أن يحملها لكي تصل إلى أكبر عدد من البشر، إن كانوا رياضيين، أم غير رياضيين. نحن مثل كل البشر، إما أن يستوعبنا العالم بناءً على ذلك، وإما أن يعترف بأنه تخلّى عنا. الآن سأواصل الاستعداد للمشاركة في بطولة ألعاب التضامن الإسلامي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وآمل أن أسجّل نتيجة أفضل، تليق بحلمي، وأحلام الفلسطينيين عموماً.