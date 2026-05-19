العبيدلي يؤكد تفوق قطر في السنوكر خلال دورة الألعاب الخليجية

الدوحة

19 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:36 (توقيت القدس)
علي العبيدلي بطل السنوكر القطري، 18 مايو 2026 (اللجنة الأولمبية القطرية)
- حققت قطر إنجازات مميزة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، حيث فاز علي العبيدلي بالميدالية الذهبية في السنوكر، مما يعكس تطور اللعبة في قطر وهيمنتها على منافسات البليارد والسنوكر.

- في منافسات البادل، واصل المنتخب القطري انتصاراته بفوزه على الكويت (2-1) بعد فوزه على السعودية (3-0)، ويستعد لمواجهة البحرين والإمارات في الجولات المقبلة.

- في الرماية، تصدرت قطر ترتيب الفرق في مسابقة "التراب" للرجال والسيدات، مع أداء قوي من الرماة القطريين، مما يعزز مكانة قطر في هذه الرياضة.

واصلت قطر حصد النتائج المميزة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، بعدما توّج اليوم الاثنين، علي العبيدلي بالميدالية الذهبية في مسابقة فردي 15 كرة حمراء للسنوكر، إثر فوزه على السعودي زياد القباني بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، ليؤكد هيمنة الأدعم على منافسات البليارد والسنوكر بعد أداء قوي سيطر خلاله على المواجهة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ليرفع العبيدلي رصيده إلى أربع ميداليات في الدورة الحالية، في إنجاز يعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه اللعبة في قطر.

وفي منافسات البادل، حقق المنتخب القطري فوزه الثاني توالياً بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة (2-1) على ملاعب قبة أسباير، عقب انتصاره الافتتاحي على السعودية (3-0). وفاز الثنائي مشاري نواف وراشد نواف على يوسف صالح وطلال القحطاني بمجموعتين دون رد، كما تفوق الثنائي محمد سعدون الكواري وحسن والي على عبدالرحمن العوضي وفهد بهبهاني بمجموعتين أيضاً، بينما حسم الثنائي الكويتي أحمد ربيع وحمود الجنيدل المواجهة الثالثة لصالحه أمام محمد الخنجي وريان الجفيري، ويستعد الأدعم لمواجهة البحرين غداً قبل لقاء الإمارات في الجولة الختامية.

من جهته، أشاد سيد المزيدي مدير المنتخب الكويتي للبادل بالتنظيم القطري للدورة، مؤكداً أن المنافسات تقام في أجواء مثالية وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، معتبراً أن جميع المنتخبات الخليجية تقدم مستويات قوية ومتقاربة في رياضة البادل، ومشيراً إلى أن المنتخب الكويتي سيواصل المنافسة بقوة في مبارياته المقبلة رغم خسارته أمام قطر.

من منافسات البولينغ في دورة الألعاب الخليجية الرابعة (اللجنة الأولمبية القطرية)
دورة الألعاب الخليجية: قطر تحصد الميداليات وظهور كويتي وعُماني

وفي الرماية، انطلقت منافسات مسابقة "التراب" على مجمع ميادين لوسيل، وسط منافسة قوية في فئات الرجال والسيدات والفرق. وتصدر الكويتي طلال الرشيدي منافسات الرجال برصيد 72 طبقاً، بينما جاء القطري محمد الرميحي ثانياً بـ71 طبقاً متساوياً مع الكويتي عبدالرحمن الفيحان. وفي السيدات، تصدرت القطرية ميثة البنعلي الترتيب بـ66 طبقاً، تلتها الكويتية شهد الحوال بـ65 طبقاً، ثم القطرية نوال الخلف بـ63 طبقاً. كما تصدر المنتخب القطري ترتيب الفرق رجال بإجمالي 209 أطباق، متقدماً على الكويت والإمارات، فيما حلّ منتخب قطر للسيدات أولاً برصيد 186 طبقاً أمام الكويت والبحرين، على أن تستكمل المنافسات غداً مع إقامة الجولات الحاسمة وتتويج الفائزين.

