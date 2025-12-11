- قاد إلياس العاشوري فريق كوبنهاغن للفوز على فياريال 3-2 في دوري الأبطال، بينما تألق إلياس أخوماش بتمريرة حاسمة لفياريال، وأنقذ إبراهيم مازة فريقه باير ليفركوزن من الخسارة أمام نيوكاسل بتمريرة حاسمة. - واصل أرسنال انتصاراته بفوز 3-0 على كلوب بروج، حيث تألق نوني مادويكي بتسجيله ثلاثة أهداف، وسجل غابرييل مارتينيلي في خمس مباريات متتالية، محققاً إنجازاً منذ تيري هنري. - شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي تألق رودريغو غوس بهدفه الرابع ضد سيتي، بينما سجل إرلينغ هالاند 51 هدفاً في 50 مباراة، وبرز نيكو أوريلي كأحد أصغر المسجلين ضد ريال مدريد.

قاد النجم التونسي، إلياس العاشوري، ناديه كوبنهاغن الدنماركي للعودة بالنقاط الثلاث والفوز على فياريال الإسباني، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت مساء الأربعاء، كما حملت الليلة الكثير من الإثارة، بعدما خطف الموهبة الجزائري إبراهيم مازة الأضواء هو الآخر، حين أنقذ فريقه باير ليفركوزن الألماني من الخسارة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، بلمسة صنعت الفارق في اللحظات الأخيرة.

وسجل العاشوري هدفاً ثميناً في المواجهة التي حسمها كوبنهاغن أمام فياريال بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما وضع فريقه في المقدمة بهدفه الثاني عند الدقيقة الـ48، وهو أول أهدافه في أبطال أوروبا هذا الموسم، والخامس في مختلف البطولات خلال 24 مباراة، وبرز المغربي إلياس أخوماش من جانب "الغواصات الصفراء" بتقديمه تمريرة حاسمة لزميله تاني أولواسي الذي أدرك التعادل الثاني، غير أن ردة فعل كوبنهاغن كانت أقوى بعدما خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

أما إبراهيم مازة، فقد خطف المشهد بدوره بعدما أنقذ ليفركوزن من الهزيمة أمام نيوكاسل بتمريرة ساحرة قادت إلى هدف التعادل الثاني الذي وقعه الإسباني أليخاندرو غريمالدو في الدقيقة الـ88، ليحقق اللاعب صاحب الـ20 عاماً تمريرته الحاسمة الثانية هذا الموسم في "التشامبيونزليغ"، وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة، أبرزها تسجيل البرازيلي برونو غيمارايش بالخطأ في مرماه ليصبح أول لاعب من نيوكاسل يوقع هدفاً عكسياً في بطولة أوروبية كبرى، إلى جانب الخطأ الكارثي لحارس باير ليفركوزن مارك فليكين بعد تأخره في لعب الكرة، ما منح الألماني نيك فولتماده فرصة انتزاع ركلة جزاء ترجمها الإنكليزي أنطوني غوردون الذي رفع رصيده إلى سبع مساهمات تهديفية، كأكثر لاعب من نيوكاسل يساهم في نسخة واحدة بالتساوي مع الأسطورة آلان شيرار.

وحقق أرسنال فوزاً عريضاً على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة في أبطال أوروبا، ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات الأوروبية، وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للإنكليزي نوني مادويكي، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ النادي اللندني يسجل أول ثلاثة أهداف له في المسابقات الأوروبية، فيما واصل البرازيلي غابرييل مارتينيلي كتابة التاريخ بتسجيله في خمس مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب من "المدفعجية" يحقق هذا الإنجاز، وأول من يفعلها أوروبياً منذ أيام الأسطورة الفرنسي تيري هنري عام 2000.

وشهدت قمة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي لحظات فردية استثنائية خطف من خلالها هالاند ونيكو أوريلي ورودريغو غوس الأضواء، فقد سجل البرازيلي رودريغو هدفاً جديداً للفريق الملكي ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف ضد مانشستر سيتي، أكثر من أي خصم آخر واجهه في البطولة، كما عزز رقمه أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً ضد فرق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بسبعة أهداف.

وفي المقابل، واصل النرويجي إرلينغ هالاند تحطيم الأرقام بخوضه مباراته رقم 50 لاعباً أساسياً في دوري أبطال أوروبا وفي رصيده 51 هدفاً، إلى جانب نجاحه في التسجيل خلال ست مباريات متتالية للمرة الثانية في مسيرته، أما الظهير الإنكليزي نيكو أوريلي، فقد كتب اسمه بحروف بارزة بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لنادٍ إنكليزي ضد ريال مدريد بعمر 20 عاماً و264 يوماً.

