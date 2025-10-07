العاشوري غائب عن منتخب تونس وأساسي في الدنمارك.. ما القصة؟

- فاجأ إلياس العاشوري الجماهير بمشاركته في مباراة فريقه كوبنهاغن بالدوري الدنماركي رغم غيابه عن معسكر منتخب تونس لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول حالته. - تفهّم الطرابلسي وطبيب المنتخب وضع العاشوري وسمحا له بالتخلف عن المعسكر بسبب أوجاع ناتجة عن إصابة قديمة، مما يعفيه من تهمة التنكر للمنتخب. - من المتوقع أن يخضع العاشوري لكشوفات جديدة لمتابعة حالته الصحية، بينما سيعتمد الطرابلسي على إلياس سعد لتعويضه في مركز الجناح الأيسر.

فاجأ نجم منتخب تونس إلياس العاشوري (26 سنة)، الجماهير في بلاده بمشاركته في المباراة الأخيرة لفريقه آف سي كوبنهاغن ضمن منافسات الدوري الدنماركي الممتاز لكرة القدم، رغم غيابه عن معسكر "نسور قرطاج" الحالي لأسباب صحية، وفقًا لما صرّح به المدير الفني سامي الطرابلسي.

وظهر الجناح الأيسر التونسي في الشوط الثاني من مواجهة كوبنهاغن، الذي تعادل أمام غريمه ميتلاند، الأحد، بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الدنماركي، فيما أكد الطرابلسي عند إعلان قائمة اللاعبين أن العاشوري يغيب عن المعسكر بسبب تأثره بإصابة، ما خلّف عديد التساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لغيابه.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، فإن الطرابلسي وطبيب منتخب تونس سهيل الشملي تفهّما وضعية اللاعب وسمحا له بالتخلف عن المعسكر، بعدما طلب منهما إعفاءه من المشاركة في مباراتي ساوتومي وناميبيا يومي 10 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، بسبب شعوره بأوجاع ناتجة عن إصابة قديمة.

وأفاد مصدر مقرب من منتخب تونس، رفض الكشف عن اسمه، بأن العاشوري لم يكن قادراً على المشاركة في كامل المباراة مع كوبنهاغن، رغم أنه يلعب بشكل أساسي مع الفريق، وهو ما يترجم معاناته من الإصابة في الفترة الماضية، ومن المرجح أن يخضع لكشوفات جديدة لمتابعة حالته الصحية، ما يعفيه تماماً من تهمة التنكر لمنتخب بلاده، وهو الذي يحظى بثقة كبيرة من الطرابلسي، الذي يعتبره ركيزة أساسية في المنتخب. ويملك الطرابلسي ورقة هامة لتعويض العاشوري في منصب الجناح الأيسر، وهو نجم أوغسبورغ الألماني إلياس سعد، الذي سيحظى مجدداً بثقة الجهاز الفني وسيظهر أساسياً في المباراة القادمة، وفقاً للمصدر نفسه.