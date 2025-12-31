العابدي يُدافع عن سامي الطرابلسي ويكشف سرّ حذف صفحته على "فيسبوك"

- أكد علي العابدي، لاعب منتخب تونس، أن التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا يمثل بداية المرحلة الأصعب، مشدداً على أهمية التركيز والانضباط في المواجهات المقبلة ضد منتخبات قوية مثل مالي والمغرب. - أشار العابدي إلى تأثير الأجواء المحيطة بالبطولة، مثل الضغط الجماهيري والانتقادات الإعلامية، على أداء اللاعبين، موضحاً أنه اختار الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب السخرية والجدل. - أشاد العابدي بالمدرب سامي الطرابلسي، معتبراً إياه عنصراً مهماً في تماسك المنتخب، مؤكداً على أهمية التركيز على كل مباراة لتحقيق الفوز.

أكد الجناح الأيسر لنادي نيس الفرنسي ولاعب منتخب تونس، علي العابدي (32 عاماً)، أن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا يمثل بداية المرحلة الأصعب في البطولة، مشدداً على أن المواجهات المقبلة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط.

وفي تصريح خصّ به "العربي الجديد"، أوضح العابدي أن الأدوار الإقصائية تجمع عادة أقوى المنتخبات القارية، على غرار مالي والمغرب، التي تضمّ لاعبين ذوي خبرة ومستوى عالٍ، ما يفرض على بقية المنتخبات الاستعداد الجيد ذهنياً وتكتيكياً لكل مواجهة.

وأشار لاعب منتخب تونس إلى أنّ الأجواء المحيطة بالبطولة، سواء من ضغط جماهيري أو انتقادات إعلامية، يمكن أن تؤثر مباشرةً على مردود اللاعبين، مؤكداً أن الحملات التي تستهدف لاعبين أو مدربين لا تخدم المجموعة، خاصة في مراحل الحسم. وأضاف العابدي أنّه اختار الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه لم يعد يمتلك حساباً على "فيسبوك"، حتى لا ينشغل بالسخرية أو الجدل الدائر، مبرزاً أن الانتقادات الصادرة عن لاعبين سابقين أو صحافيين يتعامل معها بإيجابية، ويعتبرها دافعاً إضافياً لتطوير مستواه.

وفي السياق ذاته، قال العابدي: "منتخب تونس لا ينشغل حالياً بهوية المنافس المقبل، بقدر ما يركز على مقاربة المباريات خطوة بخطوة، والعمل على تحقيق الفوز في كلّ مواجهة، الرغبة في الانتصار تبقى حاضرة دائماً داخل المجموعة"، ليختم لاعب نيس حديثه بالإشادة الكبيرة بالمدرب سامي الطرابلسي، معتبراً إياه عنصراً مهماً في تماسك المنتخب، ليس من الناحية الفنية فحسب، بل أيضاً من الجانب الإنساني، مؤكداً أن أخلاقه تحظى باحترام واسع داخل الأوساط الرياضية التونسية.