العابدي يعتذر من الجماهير التونسية بعد تصريحاته "المستفزة"

- اعتذر علي العابدي، نجم نادي نيس الفرنسي، للجماهير التونسية بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول غيابهم عن مباراة ساوتومي، مؤكدًا أنه لم يقصد استفزازهم بل كان يتحدث بعفوية. - أوضح العابدي أن حديثه عن "الهدايا" كان يقصد به تقديم أشياء تذكارية لتحفيز الجماهير على الحضور، مثل الكرات أو أقمصة اللاعبين، مشيرًا إلى حبه لتونس ورغبته في دعم الجماهير للمنتخب. - اختتم العابدي حديثه باعتذار صادق، مؤكدًا عشقه لتونس وأمله في دعم الجماهير، ليغلق بذلك الجدل الذي أثير حول تصريحاته.

قدم نجم نادي نيس الفرنسي، علي العابدي (31 سنة)، اعتذاره للجماهير في بلده، بعد تصريحاته الأخيرة التي وصفها المتابعون بالمستفزة، عندما انتقد غياب الجماهير بشكل قوي، عن مباراة ساوتومي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026.

وقال العابدي بعد فوزهم بسداسية نظيفة، بعد نهاية تلك المباراة في حديث للتلفزيون الرسمي التونسي: "لماذا نلعب أمام مدرجات شاغرة؟ شاهدوا الجزائر والمغرب وليبيا، دائما المشجعون إلى جانبها ويحضرون بقوة في كل المباريات"، قبل أن يعاتب العابدي الجماهير مازحًا: "سنطلب من المسؤول في الاتحاد حسين جنيح، أن يوفّر لكم هدايا في المباراة المقبلة ضد ناميبيا، حتى تكونوا حاضرين".

وخلّف الجزء الأخير من التصريح موجة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي، ليضطر اللاعب إلى الاعتذار في تصريح لـ"العربي الجديد"، بعد فوز تونس على ناميبيا بثلاثية نظيفة، الاثنين، قائلاً: "لم أقصد تمامًا استفزاز الجماهير، لا أفكر بهذه الطريقة أبدًا ولست من الذين يطلقون تصريحات مثيرة، أنا شخص عفوي وأقول ما أشعر به أحيانًا دون تفكير طويل".

وتابع: "عندما تحدثت عن الهدايا، كنت أقصد أساسًا تقديم أشياء تذكارية للجماهير من شأنها أن تحفزهم على الحضور في الملعب، مثل الكرات أو أقمصة اللاعبين، والدليل أنني أهديت اليوم الحذاء الذي لعبت به لأحد المشجعين، عندما كنت صغيًرا وأشاهد نجوم الكرة التونسية في تلك الفترة أمامي، مثل أسامة الدراجي وحاتم الطرابلسي، كنت أصر على متابعة حركاتهم ومحاولة الحصول على شيء ما للذكرى منهما".

وختم العابدي حديثه: "أحب تونس وأعشق هذا البلد، وأتمنى أن تكون الجماهير دائما إلى جانبنا، أعتذر منكم جميعًا، ليغلق "نسر قرطاج" بذلك الموضوع الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي، خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع مشوار المنتخب الرائع في التصفيات، وتأهله السهل والمقنع إلى المونديال.