09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 21:48 (توقيت القدس)
- رشح علي العابدي، نجم نادي نيس الفرنسي، منتخب تونس للفوز بكأس أمم أفريقيا في المغرب، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحقيق هذا الهدف الجماعي والطموح الوطني بعد غياب 22 عامًا منذ آخر تتويج في 2004.

- شدد العابدي على جودة اللاعبين في المنتخب التونسي، وقدرتهم على تحدي المنتخبات الأفريقية القوية بالعزيمة والروح الانتصارية، مشيرًا إلى أهمية التضامن وروح المجموعة.

- استشهد العابدي بنجاح باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، مؤكدًا أن اللعب الجماعي قد يحقق حلم "نسور قرطاج" المنتظر.

رشح نجم نادي نيس الفرنسي، التونسي علي العابدي (31 عاماً)، منتخب تونس، للتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين. وأكد الظهير الأيسر المتألق، في تصريح خص به "العربي الجديد"، أن الوقت قد حان للتفكير جديّاً في تتويج "نسور قرطاج" باللقب الأفريقي، وهو الهدف الذي يسعى إليه شخصياً، ويجب أن يكون كذلك الطموح الجماعي لكامل الفريق، وفق تصريحه، تزامناً مع المطالب الجماهيرية الكبيرة في تونس، والموجهة للمنتخب منذ فترة طويلة، من أجل الظفر باللقب الثاني في التاريخ، بعد الكأس الوحيدة، التي تعود إلى عام 2004.

وتحدّى العابدي المنتخبات الكبيرة في القارة الأفريقية، قائلاً: "نحن نملك جودة عالية في صفوف اللاعبين، لذلك فإننا نسعى للقب، رغم وجود منتخبات قوية لديها عناصر تحترف في أندية كبيرة، لكننا قادرون على تحقيق هدفنا هذا، بالعزيمة والروح الانتصارية في المباريات، وكذلك بروح المجموعة وتضامنها".

واستشهد العابدي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي عجز عن تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما كان معززاً بأقوى نجوم العالم، قبل أن ينجح العام الماضي في التتويج بالمسابقة القارية، في إشارة واضحة إلى أن تضامن اللاعبين واللعب الجماعي، قد يساهم في تحقيق "نسور قرطاج" الحلم، الذي انتظروه 22 عاماً.

