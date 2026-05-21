العابدي وبوداوي مع تونس والجزائر بقرار من "فيفا"

- غياب اللاعبين الدوليين: سيغيب علي العابدي وهشام بوداوي عن مباريات نيس الفاصلة ضد سانت إتيان بسبب التزامهم مع منتخبي تونس والجزائر، حيث لم يمنح "فيفا" استثناءً خاصاً لفرنسا للسماح بمشاركتهم في المباريات خارج الجدول الزمني الدولي. - تحديات الأندية الفرنسية: تواجه الأندية الفرنسية، مثل نيس وسانت إتيان، تحديات في استخدام لاعبيها الدوليين بسبب تأجيل المباريات النهائية لكأس فرنسا، مما يتطلب التفاوض مع الاتحادات الوطنية. - جهود الاتحاد الفرنسي: يسعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لإقناع الاتحادات الأجنبية بالسماح للاعبين بالمشاركة في المباريات الحاسمة، لكن القرار لم يُحسم بعد.

سيكون علي العابدي حاضراً في معسكر منتخب تونس، انطلاقاً من الأسبوع المقبل، وبالتالي لن يُشارك في المباريات الفاصلة بين فريقه نيس وسانت إتيان، من أجل مكان في الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورغم أهمية المباريات، لن يحصل نيس على معاملة خاصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعليه أن يقنع الاتحاد التونسي حتى يضمن مشاركة لاعبه.

في المقابل يسير اللاعب الجزائري، هشام بوداوي، على خطى العابدي، إذ سيكون حاضراً مع منتخب الجزائر وسيغيب عن فريقه نيس في المواجهة الفاصلة والمهمة أمام سانت إتيان. وفي هذا الإطار، أفادت مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء، بأنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يمنح فرنسا استثناءً يسمح للاعبي نيس وسانت إتيان المُختارين لكأس العالم 2026 (11 يونيو/ حزيران - 19 يوليو/ تموز) بالمشاركة في مباريات الملحق المؤهل إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى والثانية، لأن المباراتين خارج الجدول الزمني الدولي الذي حددته "فيفا". وبحسب معلومات المجلة الفرنسية، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضاً يوم الأربعاء إلى رابطة كرة القدم الفرنسية المحترفة، التي كانت تطلب استثناءً، خاصة لهاتين المباراتين (26 و29 مايو/ أيار) حتى يتمكن الناديان المعنيان من استخدام لاعبيهم الدوليين الذين تم استدعاؤهم إلى كأس العالم 2026.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "أويست فرانس"، تم تأجيل هاتين المباراتين بسبب مشاركة نادي نيس في نهائي كأس فرنسا ضد لانس، المقررة إقامته يوم الجمعة المقبل، إلا أن لوائح "فيفا" تنص على ضرورة إتاحة اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم الوطنية ابتداءً من 25 مايو، أي قبل يوم من مباراة الذهاب بين سانت إتيان ونيس على ملعب جوفروا غيشار. وسيتعين على الناديين الآن التفاوض مع المنتخبات الوطنية المعنية لمحاولة إقناعها بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هاتين المباراتين الحاسمتين.

ويعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري الفرنسي للمحترفين التواصل مع الاتحادات الأجنبية لمحاولة إقناعها، لكن الأمر لم يُحسم بعد. وقد وجه منتخب تونس الدعوة رسمياً إلى العابدي للمشاركة في كأس العالم، بينما يُفترض أن يكون بوداوي حاضراً في قائمة منتخب الجزائر. وإضافة إلى العابدي وبوداوي تضمّ صفوف نيس وكذلك سانت إتيان عدداً آخر من الأسماء الأجنبية التي ستشارك في كأس العالم مع منتخبات أخرى.