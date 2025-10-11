شهد استاد حمادي العقربي في رادس حضوراً ضعيفاً للغاية من الجماهير، ليخرج أغلب نجوم منتخب تونس عن صمتهم، وأولهم محترف نيس الفرنسي علي العابدي (31 سنة)، الذي عبّر عن غضبه من غياب المشجعين بشكل شبه تام عن المواجهة، وذلك في تصريحات خص بها التلفزيون التونسي الرسمي على الهواء مباشرة إثر نهاية المباراة.

وتعرّض لاعبو منتخب تونس لصدمة قويّة بغياب جماهيرهم عن المباراة ضد ساوتومي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، التي حقق فيها "نسور قرطاج" فوزاً عريضاً بسداسية نظيفة، وأكدوا بذلك تأهلهم السهل للنهائيات. واستغرب العابدي تجاهل الجماهير هذه المباراة، رغم أنها احتفالية بالتأهل الذي حققه المنتخب منذ الجولة الماضية من ملعب غينيا الاستوائية، مضيفاً: "لماذا نلعب أمام مدرجات شاغرة؟ شاهدوا الجزائر والمغرب، دائماً المشجعون إلى جانبهم ويحضرون بقوة في كل المباريات"، قبل أن يعاتب العابدي الجماهير مازحاً: "سنطلب من المسؤول في الاتحاد حسين جنيح أن يوفّر لكم هدايا في المباراة المقبلة ضد ناميبيا، حتى تحضروا"، ما استفز عدداً كبيراً من المتابعين الذين هاجموا اللاعب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد اليوم السبت، فإنّ مسؤولي الاتحاد التونسي يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتنظيم المباراة، وهي مسؤولية اتحاد ساوتومي، بما أن الأخير هو من يستضيف منتخب تونس وليس العكس، وهو ما يفسر عدم طرح أعداد كبيرة من التذاكر للبيع. كما أنّ عدداً من الجماهير أرادوا شراء التذاكر لكنهم وجدوا الشبابيك مغلقة، وهي مسؤولية ساوتومي، وفقاً لما أكده مصدر من داخل الاتحاد التونسي في حديثه لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن المنافس هو من اختار كذلك توقيت المباراة وموعدها الذي يصادف يوم عمل في تونس.

واضطرت ساوتومي لمواجهة "نسور قرطاج" في استاد حمادي العقربي برادس، بما أنها لا تملك ملعباً مؤهلاً لاستضافة منافسيها، وقد سافرت إلى تونس أساساً لمواجهة مضيفها مالاوي، يوم الاثنين، على استاد سوسة، وبالتالي استغلت الفرصة لخوض المباراتين في تونس، خصوصاً أنها فقدت كل أحلامها في التأهل للمونديال، وهو ما وافق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.