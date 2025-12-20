العابدي غاب عن مباراة تونس وبوتسوانا.. "العربي الجديد" يكشف الكواليس

- يستعد منتخب تونس لمواجهة أوغندا في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يسعى "نسور قرطاج" لتحقيق الفوز بتشكيل مثالي. - غياب علي العابدي عن المباراة الودية ضد بوتسوانا أثار تساؤلات الجماهير، لكن غيابه كان لأسباب عائلية بتفهم من الجهاز الفني، دون تأثير على إصابته. - العابدي جاهز للمشاركة في البطولة بعد تأجيل عملية جراحية، مع استدعاء علي معلول ومرتضى بن وناس كخيارات إضافية في مركز الظهير الأيسر.

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، في مباراة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى الظهور بتشكيلهم المثالي بهدف تحقيق الفوز وبدء المسابقة بقوة.

وطرحت جماهير منتخب تونس العديد من التساؤلات حول غياب نجم نادي نيس الفرنسي الظهير الأيسر علي العابدي عن اللقاء الودي الأخير ضد بوتسوانا، الذي فاز فيه رفاقه بنتيجة هدفين لواحد، وسط مخاوف من تأثير الإصابة القديمة على جهوزيته في كأس أمم أفريقيا.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" اليوم السبت، فإن العابدي حصل على ترخيص مسبق من الجهازين الإداري والفني لمغادرة المعسكر لمدة 24 ساعة، وذلك لأسباب عائلية تفهمها المدير الفني سامي الطرابلسي، ما يفسّر غيابه عن المباراة الودية، من دون تسجيل أي مضاعفات سلبية حتى الآن على إصابته في عضلة أسفل البطن.

وكشف مصدر مقرب من منتخب تونس أن العابدي بات جاهزاً لأول مباراة في بطولة كأس أمم أفريقيا، مثمّناً تضحياته للتحامل على الإصابة، خصوصاً أنه طلب من ناديه الفرنسي تأجيل العملية الجراحية إلى ما بعد "الكان"، حتى يشارك بشكل طبيعي مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة.

وكان المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي قد وجه الدعوة إلى النجم المخضرم علي معلول حتى يكون خياراً ثالثاً للفريق في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب محترف قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس الذي يلعب أيضاً في المركز نفسه، وذلك تحسّباً لحدوث مفاجآت غير سارة للعابدي خلال منافسات البطولة.