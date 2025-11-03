الطياشي يبدع على طريقة ماجر.. موهبة الأفريقي التي ينتظرها البنزرتي

- تألقت تونس في افتتاح كأس العالم للناشئين 2025 بفوز ساحق على فيجي 6-0، بفضل تألق فادي الطياشي الذي سجل هدفين، مما يعزز فرص الفريق في التقدم بالبطولة. - أبدع الطياشي بهدفه الأول بالكعب، مستعرضًا مهاراته المميزة، وهو يُعتبر من أبرز المواهب التونسية الصاعدة، وقد وقع عقد احتراف مع النادي الأفريقي حتى 2028. - من المتوقع أن يمنح المدرب فوزي البنزرتي الطياشي فرصة اللعب مع الفريق الأول بعد المونديال، وسط مطالب جماهيرية كبيرة لإبراز موهبته.

ضربت تونس بقوة، وفازت في اللقاء الافتتاحي لها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة "قطر 2025"، وذلك على حساب منتخب فيجي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الرابعة، في المباراة، التي أقيمت اليوم الاثنين، على ملعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير"، بالعاصمة الدوحة. وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين، وخاصة فادي الطياشي، الذي أحرز هدفين، وتحديداً عند الدقيقتين الـ36 والـ86، ليمضي على سداسية فريقه، التي قد تفتح لمنتخب تونس للناشئين الأبواب من أجل التقدم في البطولة، والتأهل إلى المرحلة المقبلة، قبل مواجهة كل من الأرجنتين وبلجيكا، ضمن منافسات دور المجموعات.

وخطف الطياشي الأنظار بهدفه الأول الجميل، الذي جاء بـ"الكعب"، على طريقة هدف النجم الجزائري السابق، رابح ماجر الشهير، مع بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ، في الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، عام 1987، ما يعكس المهارات الجيدة، التي يملكها لاعب منتخب تونس الشاب، الذي يصنّف أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم التونسية. ويُذكر أن الطياشي لاعب في صفوف النادي الأفريقي يشغل مركز الجناح الأيسر، ورغم صغر سنه، فقد وقّع صيف 2025 على عقد احترافه الأول مع النادي التونسي العريق، حتى عام 2028، لينضم في بعض التدريبات إلى الكبار، تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، محمد الساحلي، وذلك في التحضيرات للموسم الجاري 2025-2026.

ومن المتوقع أن يمكّن المدير الفني الحالي للنادي الأفريقي، فوزي البنزرتي، اللاعب الطياشي من فرصة الظهور مع الفريق الأول، بعد نهاية مغامرة الفتى الموهوب في مونديال الناشئين، خصوصاً مع المطالب الجماهيرية الكبيرة التي تدعو الجهاز الفني إلى منح الطياشي بعض الوقت، حتى يبرز موهبته التي أظهرها بقوة مع منتخب الناشئين. ويعتبر الطياشي ركيزة أساسية في كتيبة "نسور قرطاج" للناشئين، إذ شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، التي ضمن على أثرها الفريق التأهل إلى المونديال، وسجل هدفين وحاز على جائزة أفضل لاعب مرة واحدة، قبل أن يبرز في أغلب المباريات التحضيرية لمنتخب تونس، قبل انطلاق بطولة مونديال الناشئين الحالي.