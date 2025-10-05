الطرابلسي يُفاجئ حارس مرمى روما الشاب بقرار سعيد هذه تفاصيله

- يفتح مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، الباب أمام المواهب الشابة لتعزيز صفوف "نسور قرطاج" في بطولات هامة مثل كأس العرب بقطر وأمم أفريقيا بالمغرب وكأس العالم 2026. - يركز الطرابلسي على لاعبي الخبرة في أمم أفريقيا، بينما يمنح الفرصة للشباب في كأس العرب بقطر، حيث لن تحرر الأندية الأوروبية لاعبيها. - ضم الطرابلسي حارس روما الناشئ، سليم بوعسكر، لقائمة المرشحين لكأس العرب، بشرط موافقة ناديه، مع متابعة أدائه في كأس العالم للناشئين بقطر.

يفتح مدرب منتخب تونس لكرة القدم، سامي الطرابلسي (57 سنة)، الباب أمام عدد من المواهب الشابة، من أجل تعزيز صفوف "نسور قرطاج" خلال الفترة المقبلة، التي تشهد المشاركة في منافسات هامة، أبرزها بطولة كأس العرب بقطر، وأمم أفريقيا بالمغرب، وبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026.

ولئن كان الطرابلسي سيعوّل أساساً على لاعبي الخبرة ونجوم المنتخب الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، فإن الفرصة تبدو متاحة لبعض الشباب في كأس العرب التي ستقام في دولة قطر، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بما أنّ أغلب الأندية الأوروبية لن تحرر لاعبيها في تلك الفترة التي لا تدخل ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف مصدر مقرب من مدرب تونس في حديث لـ"العربي الجديد"، الأحد، رفض الكشف عن اسمه، أن الأخير ضمّ حارس روما لفئة الناشئين، سليم بوعسكر (16 سنة)، إلى قائمة اللاعبين المرشحين لتعزيز صفوف المنتخب خلال كأس العرب، بشرط موافقة ناديه على ذلك، مشيراً إلى أن مسؤولي الاتحاد سيخاطبون قريباً إدارة النادي الإيطالي من أجل السماح له بالانضمام إلى قائمة المنتخب الأول.

وقبل ذلك، سيتابع الطرابلسي أداء بوعسكر مع منتخب تونس تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، الشهر المقبل، إذ ستكون مستوياته حاسمة من أجل ضمه لأول مرة إلى الكبار، وذلك ضمن خطة إدماج المواهب الصاعدة في المنتخب الأول، خاصة أن التطور الكبير الذي يعيشه هذا الحارس مع روما، قاده إلى تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني لكتيبة "نسور قرطاج". ويلعب بوعسكر لفريق تحت 17 سنة في نادي روما، لكنه يرتبط مع النادي العريق بعقد احتراف يمتد حتى سنة 2028، وهو ما يفتح له أبواب الفريق الأول مستقبلاً، بعدما تدرب في وقت سابق مع الكبار، وسط تطلعات كبيرة داخل روما ليصبح أحد الحراس الكبار في السنوات المقبلة.