الطرابلسي يُغيّر خطته وهذه تشكيلة تونس المتوقعة أمام أوغندا في كأس أمم أفريقيا

تونس

مهدي عبيد

مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:36 (توقيت القدس)
الطرابلسي على ملعب البيت في 7 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
- يواجه منتخب تونس بقيادة سامي الطرابلسي نظيره الأوغندي في افتتاحية المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا 2025، حيث يسعى "نسور قرطاج" للظهور بشكل جيد في بداية مشوارهم.
- يتجه الفريق لاعتماد خطة (4-3-3) بدلاً من (3-5-2)، مع تشكيلة محتملة تضم الحارس أيمن دحمان وعدداً من اللاعبين البارزين مثل فرجاني ساسي وإلياس السخيري.
- يطمح المنتخب لتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد فوزه في 2004، حيث يسعى لتكرار النجاح التاريخي الذي حققه على أرضه.

يواجه منتخب تونس بقيادة سامي الطرابلسي (57 عاما) نظيره الأوغندي، ليلة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، في مباراة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى الظهور بشكل جيد في مستهل مشوارهم في المسابقة. 

ويحسم المدير الفني للمنتخب سامي الطرابلسي، بشكل رسمي، اختياراته خلال تدريبات اليوم الاثنين، لكن مصادر مقربة من الجهاز الفني أكدت لـ"العربي الجديد" أنّ الفريق يتجه إلى خوض المواجهة بالخطة التكتيكية (4-3-3)، مع التخلي عن أسلوب (3-5-2) الذي رافق المنتخب في بعض المباريات خلال الفترة الأخيرة. 

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، فإنّ تشكيلة منتخب تونس قد تضم الحارس أيمن دحمان، وعلي العابدي ظهيراً أيسر، ويان فاليري ظهيراً أيمن، وثنائي محور الدفاع منتصر الطالبي وديلان برون، أما في خط وسط الميدان، فسيظهر كل من القائد فرجاني ساسي وإلياس السخيري وحنبعل المجبري. 

الطرابلسي يتفاعل خلال مواجهة البرازيل الودية، 18 نوفمبر 2025 (جان كاتوف/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الطرابلسي: الإخفاق في كأس العرب ليس مقياسياً في أمم أفريقيا

وسيقود حازم المستوري خط الهجوم، فيما تحوم بعض الشكوك حول هوية لاعبي الأجنحة، إذ تفيد مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب التونسي بأنّ إلياس العاشوري قد يلعب على الجهة اليمنى بما أن نعيم السليتي ليس جاهزاً للبدء أساسياً بعدما عاد أخيراً من الإصابة وشارك مؤخراً في لقاء ودي مع "نسور قرطاج"، ليكون سيباستيان تونكتي أو إلياس سعد على الجهة اليسرى للهجوم، حيث يبدو إلياس سعد الأقرب إلى الظهور أساسياً.

ويطمح منتخب تونس لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما جاء لقبه الوحيد في عام 2004 عندما استضاف المنافسات على أرضه، يوم انتصر على المغرب في النهائي بنتيجة 2-1 عن طريق البرازيلي - التونسي فرانسيلودو سانتوس، وزياد الجزيري، كما حقق "نسور قرطاج" المركز الثاني مرتين في نسختي 1965 و1996.
 

