- أصرّ سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، على أهمية التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، رغم الانتقادات، مؤكدًا أن الأداء سيتحسن تدريجيًا وأن الأهم هو النتيجة. - أشار الطرابلسي إلى أن الوصول إلى النهائي بأسلوب جيد هو الهدف، لكن الأهم هو تحقيق النتائج، معربًا عن أمله في تقديم أداء أفضل في الأدوار الإقصائية. - بخصوص الإصابات، أكد الطرابلسي أن مشاركة إلياس سعد مشكوك فيها، بينما تحسنت حالة إلياس العاشوري، معربًا عن شكره للمغرب على حسن الاستضافة.

أصرّ المدير الفني لمنتخب تونس، سامي الطرابلسي (57 سنة)، على اعتبار وصول فريقه إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، نتيجة هامّة، رغم موجة النقد التي رافقت تصريحاته حول هذا الموضوع في الشارع الرياضي، خلال الأيام الماضية.

وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق مواجهة مالي غداً السبت: "من حق الجماهير أن لا تسعد بالأداء لكننا أنجزنا المهم وهو التأهل، لم نكن سيّئين بالطريقة التي تحدث بها البعض، نتفهّم غضب الجماهير، لكن نحن الآن في ثمن النهائي، هذا الأهم، أما طريقة اللعب فستتطور شيئًا فشيئًا".

وأضاف الطرابلسي ذاكراً "شخصيًّا، أخيّر الوصول إلى الدور النهائي بأسلوب جيد حتمًا، لكن يمكن أن تلعب مباريات قوية على المستوى الفني وتغادر المسابقة مبكّرًا، الأهم هي النتيجة، نحن نسعى للنجاح في تحقيق الهدفين على حد السواء، إلى حد الآن لم نعط الصورة المعروفة عن منتخبنا، يمكن القول إننا لم نبدأ في المسابقة، نتمنى أن نظهر بمستوانا الحقيقي خلال مرحلة الأدوار الإقصائية".

أما في خصوص اللاعبين المصابين ومدى جهوزيتهم لحضور مواجهة مالي، فقال مدرب تونس "مشاركة إلياس سعد في المباراة، لا تزال في الشك، فيما انضم إلياس العاشوري أمس إلى التدريبات وسيتدرب اليوم كذلك، حيث شهدت حالته الصحية تطورًا واضحًا، نتمنى أن يكون كل اللاعبين جاهزين لمواجهة مالي". كما وجّه الطرابلسي في المؤتمر الصحافي، شكره الكبير إلى دولة المغرب وشعبها قائلاً "نحن نعيش الآن في بلد رائع جداً وسط ناس طيبين، لم نشعر تمامًا بالغربة، التنظيم مميز للغاية، في أي مكان نذهب إليه في المغرب نشعر وكأننا في بلدنا بفضل الحضور القوي للجماهير التونسية، الملاعب رائعة جداً لذلك نحن نشعر بالراحة خلال تحضيراتنا وإقامتنا هنا".