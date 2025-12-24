الطرابلسي يوضّح إصابة نجم منتخب تونس و"العربي الجديد" يكشف حالته

- أثار تبديل حازم المستوري، نجم منتخب تونس، خلال مباراة ضد أوغندا، تساؤلات، حيث خرج في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس، وليس لأسباب فنية كما ظن البعض. - كشف المدير الفني سامي الطرابلسي أن المستوري فقد وعيه بعد احتكاك مع لاعب منافس، مما استدعى تبديله لتجنب مضاعفات، خاصة وأن تونس كانت متقدمة بثنائية نظيفة. - من المتوقع أن يكون المستوري جاهزًا للمباراة القادمة ضد نيجيريا، حيث يُعتبر المهاجم الأول للمنتخب بعد تألقه في الأشهر الماضية.

أثار تبديل نجم منتخب تونس الأول، حازم المستوري، خلال مباراة الفريق ضد أوغندا، تساؤلات الجماهير والجهاز الفني، في اللقاء الذي فاز فيه "نسور قرطاج"، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، ليلة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025.

وخرج مهاجم نادي دينامو ماخشكالا الروسي، مع بداية الشوط الثاني، ليدخل مكانه، فراس شوّاط، وظنّ أغلب المتابعين أنّ أسباب التبديل فنيّة بالأساس، لكن المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، كشف تفاصيل هذا التغيير ودوافعه الحقيقية، عندما أوضح في المؤتمر الصحافي، أن المستوري تعرّض لإصابة أجبرته على مغادرة أرض الملعب.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، فإنّ المستوري تأثّر في الشوط الأول بإصابة على مستوى الرأس، إثر احتكاك بأحد لاعبي المنافس، ليفقد وعيه، ما دفع بالجهاز الفني إلى تبديله، تجنباً لتعرّضه إلى مضاعفات أخرى، خلال مجريات الشوط الثاني من زمن المواجهة، خصوصاً وأن منتخب تونس كان يتقدم حينها بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع ألا تسبب الإصابة أي خطورة على حضور المستوري، في باقي مشوار منتخب بلاده في البطولة، إذ كشف المصدر نفسه، أن حازم سيكون جاهزًا للمواجهة القادمة، التي ستجمع "نسور قرطاج" بنظيرهم النيجيري، ليلة السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويُعد المستوري، المهاجم الأول لمنتخب تونس، بعدما نجح في إقناع المدير الفني، سامي الطرابلسي، طيلة الأشهر الماضية، ونجح في تقديم أوراق اعتماده بشكل قوي، رغم المنافسة القوية مع هداف الدوري التونسي الحالي، نجم النادي الأفريقي، فراس شوّاط، خصوصًا عندما أحرز المستوري هدفا تاريخيا في شباك البرازيل، خلال المباراة الودية التي أقيمت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.