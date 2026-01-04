الطرابلسي يلمح إلى إمكانية رحيله عن منتخب تونس: جاهز لتحمّل مسؤوليتي

- سامي الطرابلسي يعترف بقرب مغادرته تدريب منتخب تونس بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية بعد النتائج السلبية. - الطرابلسي يشير إلى ضرورة تقييم المشاركة مع الاتحاد التونسي، معتبراً أن المشكلة أعمق من وجوده، وأن هناك أمورًا لا يجب تركها للصدفة في كرة القدم. - تصريح الطرابلسي يمهد لفسخ عقده مع المنتخب، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد التونسي إنهاء التعاقد رسميًا قريبًا.

اعترف المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، بشكلٍ صريح، بقُرب مغادرته مهامه، وذلك على إثر خروج فريقه من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًّا في المغرب، بعد الهزيمة أمام مالي في الدور ثمن النهائي للمسابقة، بركلات الترجيح (2-3)، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

وقال سامي الطرابلسي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، ليلة السبت: "لم أفقد طعم العمل في منتخب تونس، لكنني جاهز لتحمّل مسؤوليتي، لقد صرحت قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، بأنّه في حال تحقيق نتائج سيئة خلال المسابقة، فإني سأتحمل مسؤوليّتي، واليوم سأقوم بذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "لو صرت مصدراً لمشكلة منتخب تونس فيجب أن نتخذ قراراً، سيكون هناك تقييم للمشاركة مع الاتحاد التونسي، شخصيّاً لديّ موقف واضح في ذهني، لكن لا بد من التقييم وطرح كلّ الإشكاليات، المشكلة أعمق من وجود سامي الطرابلسي في المنتخب، أعتبر أن هناك بعض الأمور التي لا يجب أن تبقى للصدفة في كرة القدم، وخصوصاً في منتخب تونس".

ويعتبر تصريح الطرابلسي تمهيداً واضحاً لفسخ عقده مع منتخب تونس، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد المحلي خلال الفترة القادمة، إنهاء التعاقد مع المدرب بشكل رسمي، وفقًا للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، بما أنّه فشل في التأهل إلى الدور ربع النهائي على الأقل خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.