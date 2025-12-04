الطرابلسي يكشف لـ"العربي الجديد" عن دوافع تعويض شواط

- فاجأ مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، الجماهير باستبدال المهاجم فراس شواط رغم تألقه وتسجيله هدفاً في مباراة فلسطين، مبرراً ذلك بالحاجة إلى لاعب أكثر انتعاشاً بدنياً. - منتخب تونس خيّب آمال جماهيره بحصوله على نقطة واحدة فقط في الدور الأول، مما جعله قريباً من وداع كأس العرب، خاصة بعد خسارته أمام سورية في المباراة الافتتاحية. - تعرض الطرابلسي لانتقادات حادة بسبب اختياراته وسوء إدارته للمباريات، مما يهدد مستقبله مع المنتخب، الذي كان يُتوقع منه الوصول لأدوار متقدمة.

فاجأ مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، الجماهير التونسية بتعويض المهاجم فراس شواط، الذي سجل هدفاً ثانياً في اللقاء الذي جمع "نسور قرطاج" بمنتخب فلسطين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب. وكان شواط من بين أفضل اللاعبين في تونس، إذ تحرك باستمرار طوال فترات اللعب وكان في بداية الهجوم الذي منح تونس هدف التقدم في الشوط الأول، بما أن كرته الرأسية كادت تدخل المرمى.

وطرح مراسل "العربي الجديد" في ملعب لوسيل، سؤالاً على الطرابلسي عن دوافع قراره باستبدال مهاجمه الأول، فأجاب عن هذه الخطوة: "لم يكن شواط قادراً على إكمال المباراة، كان منتهياً بدنياً، كنا في حاجة إلى لاعب أكثر انتعاشاً وجهوزية بدنية ويقدم حلولاً في الهجوم، لم يكن خروج شواط هو الذي صنع الفارق في نهاية اللقاء. نعلم أن أملنا ضعيف في التأهل ومصيرنا مرتبط بمنتخبات أخرى. لم نظهر بمستوى جيد وهذه حقيقة".

وخيّب منتخب تونس آمال جماهيره بما أنه حصد نقطة واحدة خلال الدور الأول، وبات قريباً من وداع المسابقة، بما أنه لا يتحكم في مصيره بعد أن خسر المباراة الافتتاحية أمام سورية، كما وجهت انتقادات قوية إلى المدرب الطرابلسي بسبب اختيار اللاعبين، إضافة إلى سوء التعامل مع المباريات، وبالتالي فإن مستقبله مع منتخب تونس بات مهدداً، خاصة وأن الجماهير كانت تنتظر من المنتخب التونسي الوصول إلى أدوار متقدمة بعد أن احتل الوصافة في النسخة الماضية من المسابقة.