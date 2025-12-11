الطرابلسي يكشف عن قائمة منتخب تونس لكأس أمم أفريقيا

- أعلن سامي الطرابلسي عن قائمة منتخب تونس المكونة من 28 لاعباً للمشاركة في كأس أفريقيا بالمغرب، حيث ينافس الفريق في المجموعة الثالثة مع نيجيريا، تنزانيا، وأوغندا. - شهدت القائمة عودة نادر الغندري وسيباستيان تونكتي، وظهور المدافع آدم عروس لأول مرة، مع ضم لاعبين بارزين من كأس العرب مثل علي معلول وسيف الدين الجزيري. - تضم القائمة حراس مرمى مثل أيمن دحمان، ولاعبين في الدفاع مثل ديلان برون، وفي الوسط فرجاني ساسي، وفي الهجوم فراس شوّاط.

أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي (57 سنة)، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول / والثامن عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث ينافس الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب، نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

وتضمنت القائمة 28 لاعباً، منهم أربعة حراس مرمى هم: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرحاتي وصبري بن حسن، وسجل محترف نادي قاسم باشا التركي، المدافع آدم عروس، لأول مرة حضوره في كتيبة "نسور قرطاج"، فيما عرفت اللائحة عودة نادر الغندري وسيباستيان تونكتي.

ورغم خروج منتخب تونس المبكّر من كأس العرب، فإن الطرابلسي ضمّ العديد من اللاعبين من الفريق الذي خاض البطولة، وأبرزهم علي معلول، محمد بن علي، حسام تقا، سيف الدين الجزيري، الذين استفادوا من تجربة كأس العرب وضمنوا مقاعدهم في المنتخب الأول، فيما سجّل أغلب نجوم الفريق مثل العابدي، الطالبي، السخيري، العاشوري، ساسي، المستوري، المجبري حضورهم في القائمة.

وفي ما يلي قائمة منتخب تونس: حراس المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي)، بشير بن سعيد (الترجي)، نور الدين الفرحاتي (الملعب التونسي)، صبري بن حسن (النجم الساحلي).

خط الدفاع: ديلان برون (سيرفت جونيف)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر الطالبي (لوريون)، يان فاليري (شيفيلد)، محمد بن علي (الترجي)، آدم عروس ومرتضى بن وناس (قاسم باشا)، نادر الغندري (غروزني الروسي)، علي العابدي (نيس)، علي معلول (الصفاقسي).

خط الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة)، إلياس السخيري (إنتراخت فرانكفورت)، حنبعل المجبري (بيرنلي)، محمد الحاج محمود (لوغانو)، محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)، إسماعيل الغربي (أوغسبورغ)، حسام تقا (الترجي).

خط الهجوم: فراس شوّاط (النادي الأفريقي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك)، حازم المستوري (دينامو ماخشكالا الروسي)، إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)، سيباستيان تونكتي (سيلتك الاسكتلندي)، إلياس سعد (أوغسبورغ)، نعيم السليتي (الشمال القطري).