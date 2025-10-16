الطرابلسي يقترب من حسم قائمة تونس في كأس العرب

- يقترب سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، من تحديد قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العرب 2025 بقطر، مع التركيز على لاعبي الدوري التونسي بسبب غياب المحترفين الأوروبيين. - يقود المدافع ياسين مرياح وزميله محمد أمين بن حميدة قائمة اللاعبين المحليين، مع تعزيزها بنجوم مثل فراس شوّاط، في ظل غياب بعض المحترفين البارزين. - يركز الطرابلسي على المحترفين في الدوريات العربية، بينما يسعى زياد الجزيري للحصول على موافقة الأندية الأوروبية لتحرير لاعبيها، مع استهداف مواهب جديدة من فرنسا وروسيا والسويد.

اقترب المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً)، من تحديد قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)، التي ستقام منافساتها خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيكون لاعبو الدوري التونسي متاحين أمام الطرابلسي، وأولهم حراس المرمى، الذين ينتمون إلى المنتخب الأول، مثل أيمن دحمان وبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي وصبري بن حسن، بالإضافة إلى نجوم الأندية التونسية الكبيرة التي قد تنضم إلى القائمة، تزامناً مع غياب أغلب المحترفين في أوروبا بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.

وسيقود قائمة اللاعبين المحليين في كأس العرب المدافع ياسين مرياح، وزميله في نادي الترجي محمد أمين بن حميدة، الذي قد يكون أحد الخيارات المهمة في مركز الظهير الأيسر خلال كأس العرب، في ظل غياب نجم نادي نيس الفرنسي علي العابدي، ومحترف قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، أما المكسب الكبير فيتمثّل في ورقة هداف النادي الأفريقي فراس شوّاط، المهاجم الأساسي للمنتخب الأول.

وهناك على قائمة الطرابلسي الموسعة العديد من اللاعبين في الدوري التونسي، مثل لاعب خط وسط الترجي حسام تقا، وثنائي النجم الساحلي: راقي العواني وريان عنان، وصانع ألعاب النادي الأفريقي محمد الصادق محمود، وكذلك بعض اللاعبين المتألقين من أندية الملعب التونسي والاتحاد المنستيري والصفاقسي، لكن الأولوية ستكون للعناصر ذات الخبرة في المنتخب الأول.

وسيكون تركيز منتخب تونس على المحترفين في الدوريات العربية، مثل ثلاثي قطر: فرجاني ساسي وعيسى العيدوني ونعيم السليتي، ونجم الأهلي المصري محمد علي بن رمضان، ولاعب الشارقة الإماراتي فراس بالعربي، فيما سيتكفّل المدير الرياضي زياد الجزيري بالسفر في الأيام المقبلة إلى عدد من الدول الأوروبية لنيل موافقة بعض الأندية على تحرير لاعبيها.

ويستهدف الجزيري اللاعبين المحترفين في الدوريات التي ستتوقف منافساتها بشكل مبكر خلال عطلة الشتاء، ويتعلق الأمر بشكل خاص بثنائي الدوري الروسي: نادر الغندري والمهاجم حازم المستوري، والظهير الأيمن لنادي نوركوبينغ السويدي معتز النفاتي، كما يملك الطرابلسي فرصة استدعاء المدافع السابق للاتحاد المنستيري فرات سلطاني، المحترف في بلغاريا، والمهاجم الشاب لفريق فانكوفر الكندي، لاعب منتخب تونس الأولمبي ريان اللومي.

ومثلما أشار "العربي الجديد" في وقت سابق، فإن الجزيري يجري حالياً مفاوضات مع أندية فرنسية عديدة لضم بعض المواهب إلى قائمة كأس العرب، مثل أنس دوبال (أولمبيك مرسيليا)، ونسيم الدنداني (موناكو)، ومدافع نادي رابيد فيينا النمساوي إلياس غرولر، إلى حين تحديد الخيارات النهائية للطرابلسي في الفترة المقبلة.