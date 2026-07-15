الطرابلسي يفتح ملف "ميمي" ويكشف رؤيته لقيادة الشرطة العراقي

كرة عربية
بغداد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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15 يوليو 2026
الطرابلسي خلال تقديمه مدرباً لنادي الشرطة، 14 يوليو 2026 (نادي الشرطة/فيسبوك)
الطرابلسي خلال تقديمه مدرباً لنادي الشرطة، 14 يوليو 2026 (نادي الشرطة/فيسبوك)
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بين المدير الفني الجديد لنادي الشرطة العراقي، التونسي سامي الطرابلسي (58 عاماً)، الثلاثاء، أن هدفه الأساسي يكمن في تطوير مستويات الفريق الحاصل على وصافة الدوري العراقي في الموسم الماضي، بما يصب في مصلحة منتخب العراق.

وأوضح الطرابلسي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه رسمياً، والذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مشروع نادي الشرطة هو ما جذبه لتولي المسؤولية، لأنه ليس مجرد مشروع محلي فحسب، بل هو مشروع ذو تطلعات آسيوية، ومن الممكن أن يتطور ليكون مشروعاً دولياً. المفاوضات مع الإدارة كانت سهلة وإيجابية للغاية، وتم التوصل إلى اتفاق سريع بين الطرفين". وأشار الطرابلسي إلى أنه يسعى لرفع القيمة الفنية للفريق بما يسهم بشكل مباشر في رفد وتطوير المنتخب العراقي، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه لم يشرف على التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي.

وفي سياق الانتدابات، كشف الطرابلسي عن تواصله المباشر مع مهاجم المنتخب مهند علي "ميمي" بهدف إعادته إلى صفوف "القيثارة الخضراء"، وأضاف حول هذا "أتمنى أن يكون ميمي معنا وفاتحته للانضمام إلى الفريق. في طبيعتي لا أضغط على أي لاعب من أجل المجيء لأي فريق أتولى تدريبه، وإلى الآن لم يقرر مهند علي مصيره سواء بالقدوم من عدمه".

الطرابلسي يوم كان مدرباً لمنتخب تونس، 4 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
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وعن رأيه في الكرة العراقية، أبدى الطرابلسي إعجابه الكبير باللاعبين العراقيين قائلاً: "انطباعاتي عن اللاعبين العراقيين ممتازة جداً، وهم يمتلكون خامات مميزة"، مشيداً بكفاءة المدربين العراقيين بالقول: "المدربون العراقيون جيدون للغاية، وقد عاصرت عدداً منهم في قطر وحققوا نجاحات مميزة، مثل المدرب عدنان درجال إبان تدريبه للوكرة، والمدرب راضي شنيشل". وحول هوية الطاقم الفني المساعد، أوضح الطرابلسي أن "الكادر المساعد سيكون من اختياري، لكنني أرى من الضروري حضور شخصية عراقية ضمن هذا الطاقم، وقد تواصلت بالفعل مع لاعب دولي سابق في المنتخب العراقي للانضمام إلينا".

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