الطرابلسي يعود إلى قطر في رحلة البحث عن لقب مفقود

ستكون كأس العرب قطر 2025، أول بطولة لمدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، وذلك منذ أن قاد "نسور قرطاج" في نهائيات كأس أفريقيا 2013، والتي ودّع خلالها المنتخب التونسي المسابقة منذ الدور الأول، ذلك أنه في رصيد الطرابلسي ثلاث مشاركات في بطولات دولية، الأولى في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في السودان، والتي توج بها المنتخب التونسي في أول لقب في رصيده خارج تونس، ثم قاد تونس في كأس أفريقيا 2012 وودع المسابقة في ربع النهائي.

ويرتبط مشوار الطرابلسي التدريبي بالعمل في الاتحاد التونسي مدرباً لمنتخب أقل من 23 عاماً ومساعداً في المنتخب الأول، حيث شارك في كأس أمم أفريقيا 2010 مساعدا لفوزي البنزرتي، ثم الدوري القطري، ذلك أنه قاد السيلية من موسم 2013ـ 2014 إلى موسم 2023ـ2024، وحقق معه نتائج تاريخية في مسيرة الفريق، مثل المشاركة للمرة الأولى آسيوياً، وهو الفريق الوحيد الذي دربه الطرابلسي في مسيرته الاحترافية.

ويعود المدرب التونسي إلى قطر في أول تحدٍ حقيقي في تجربته الثانية مع "نسور قرطاج"، بما أنه سيكون مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية بعد أن حل منتخب تونس ثانياً في نسخة 2021، والمهمة ستكون صعبة للغاية في غياب عددٍ من العناصر مثل عيسى العيدوني المصاب، وكذلك يوسف المساكني الذي ابتعد عن النشاط الرسمي منذ فترة طويلة، ولكن الطرابلسي سيتسلح ببعض اللاعبين الذين تألقوا في الدوري القطري مثل الفرجاني ساسي ونعيم السليتي، إضافة إلى أنه يحمل ذكريات إيجابية عن تجربته في قطر.