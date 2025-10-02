- أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة اللاعبين لمواجهتي ساوتومي وناميبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي تضم 27 لاعباً، منهم 22 محترفاً وخمسة من الدوري التونسي. - شهدت القائمة عودة إلياس السخيري وعلي العابدي بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة إلى نادر الغندري وسيف الله اللطيف بعد تقديمهما مستويات جيدة مع أنديتهما. - غاب عن القائمة محمد أمين بن حميدة وعمر العيوني وإلياس العاشوري بسبب الإصابة، وفقاً لتصريحات الطرابلسي في المؤتمر الصحافي.

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً)، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، قائمة اللاعبين لكل من مواجهتي ساوتومي وناميبيا، في 10 و13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضمّت القائمة 27 لاعباً، من بينهم 22 محترفاً، وخمسة عناصر من الدوري التونسي، مع وجود أغلب اللاعبين الذين تعوّدوا على حمل قميص "نسور قرطاج"، مثل ياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعيسى العيدوني وحنبعل المجبري وفراس شواط وحازم المستوري، مع الإبقاء على ثلاثي حراسة المرمى الذي ظهر في المعسكر الأخير، وهم أيمن دحمان وبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي.

ويشهد المعسكر عودة نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني إلياس السخيري بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك الظهير الأيسر لنادي نيس الفرنسي علي العابدي الذي أصبح متاحاً أمام الطرابلسي بعد غيابه عن المشاركة في مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا لأسباب صحية، بالإضافة إلى رجوع كل من نادر الغندري بعد تقديمه مستويات جيدة مع أخمات غروزني الروسي، ولاعب سبارتا روتردام الهولندي سيف الله اللطيّف.

ومقارنة بالقائمة الماضية، لم يوجّه الطرابلسي الدعوة لكل من الظهير الأيسر لنادي الترجي محمد أمين بن حميدة بسبب الإصابة، كما يغيب نجم نادي هاكن السويدي عمر العيوني ومحترف إف سي كوبنهاغن الدنماركي إلياس العاشوري للسبب نفسه، وفقاً لتصريح الطرابلسي في المؤتمر الصحافي.