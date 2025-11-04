الطرابلسي يستعد لمفاجأة موهبة باريس وسيم سلامة نجم مونديال الناشئين

- وسيم سلامة، موهبة باريس سان جيرمان، يلفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب تونس في كأس العالم للناشئين بقطر، حيث أحرز هدفين في فوز تونس على فيجي 6-0، مما يعزز فرص استدعائه للمنتخب الأول. - مدرب المنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، يرى في سلامة مكسباً حقيقياً للمنتخب، ويشجعه على مواصلة الأداء القوي لضمان مكانه في المعسكرات المقبلة، بما في ذلك كأس العرب 2025. - سلامة، الذي يشبهه مشجعو باريس بالنجم بول بوغبا، لم يشارك بعد في مباريات رسمية مع الفريق الأول، لكنه ضمن خطط الاتحاد التونسي لقطع الطريق على فرنسا.

قدّم موهبة باريس سان جيرمان وسيم سلامة (17 سنة) مستويات جيّدة في أول ظهور له مع منتخب تونس، ما يفتح له الباب لاستعداء مُحتمل من مدرب منتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 سنة)، وذلك في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، عندما أحرز هدفين في فوز بلاده على فيجي، بنتيجة ستة أهداف من دون رد، الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وسرق سلامة الأنظار من باقي رفاقه، وتحوّل بعد المباراة إلى نجم على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ تغنت به الجماهير التونسية طويلاً، وأثنت على مهاراته الجيدة، رغم أنه انضم لمعسكر منتخب تونس قبل أيام قليلة فقط من بداية البطولة، وهو بصدد التأقلم مع أجواء المنتخب، حيث كانت مواجهة فيجي هي الأولى له بقميص "نسور قرطاج".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الثلاثاء، فإن موقف المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، لا يختلف تماماً عن آراء الجماهير والمتابعين، ويرى بأن هذا اللاعب الشاب يعتبر مكسباً حقيقياً للمنتخب في قادم السنوات، وما عليه إلا مواصلة عروضه القوية في مباراتي الأرجنتين وبلجيكا، يومي الخميس والأحد توالياً، ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة المجموعات، حتى يضمن حضوره في المعسكرات المقبلة، وقد يكون ذلك خلال بطولة كأس العرب، قطر 2025.

ويفتح الطرابلسي الباب لسلامة من أجل الانضمام للمنتخب التونسي الأول مستقبلاً، رغم أنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع كبار النادي الباريسي، لكن هذه الخطة دخلت ضمن مخططات الاتحاد المحلي لكرة القدم، منذ أن اختار وسيم تمثيل تونس، وذلك بهدف قطع الطريق على فرنسا، التي مثّلها من قبل في صفوف الناشئين.

ويشبّه مشجعو باريس اللاعب سلامة بالنجم الفرنسي بول بوغبا، المتوج مع "الديوك" بكأس العالم سنة 2018، إذ يعد أحد أبرز اللاعبين في أكاديمية النادي الباريسي، ما تفاعل معه المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، الذي ضمه إلى تدريبات الكبار، واستدعاه إلى قائمة الفريق الأول في مناسبتين ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لكنه لم يظهر حتى الآن في المباريات الرسمية.