الطرابلسي يدخل بالقائمة المثالية لمواجهة الأردن... هذه تشكيلة تونس

يواجه منتخب تونس نظيره الأردني، مساء الجمعة على استاد حمادي العقربي برادس، في مباراة ودية ضمن تحضيراتهما لبطولتي كأس العرب بقطر، الشهر المقبل، وكأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، الصيف القادم.

وتشهد تشكيلة "نسور قرطاج" في مواجهة "النشامى"، تبديلاً كاملاً مقارنةً بالفريق الذي لعب المباراة الودية الأولى ضد موريتانيا، الأربعاء، بما أن المدير الفني سامي الطرابلسي عوّل في ذلك اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، على العناصر التي ستشارك في بطولة كأس العرب، فيما ستظهر تونس بتشكيلها المثالي عند مواجهة الأردن، ثم البرازيل، الثلاثاء القادم.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، فإن تشكيلة منتخب تونس ستضم كلاً من الحارس أيمن دحمان، ورباعي خط الدفاع المتكوّن من ديلان برون ومنتصر الطالبي وعلي العابدي ويان فاليري، أما في وسط الميدان، سيظهر إلياس السخيري ومحمد الحاج محمود وحنبعل المجبري، فيما يقود إلياس العاشوري ونعيم السليتي وحازم المستوري، خط الهجوم.

وقد تشهد التشكيلة تبديلاً واحداً أو اثنين على أقصى تقدير، مثل دخول محترف نادي أوغسبورغ الألماني، إلياس سعد، إلى تركيبة الهجوم بدلاً من السليتي أو العاشوري، لكن المؤكد أنّ سامي الطرابلسي سيفكر كذلك في منح قسط من الراحة للاعبين الذين شاركوا في مواجهة موريتانيا، مثل فراس شوّاط وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان، وعدم الزج بهم منذ البداية.