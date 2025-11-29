الطرابلسي يخرج من ورطة مباراة سورية في كأس العرب بهذه التشكيلة

- يستعد منتخب تونس لمواجهة سوريا في افتتاح كأس العرب 2025 بقطر، وسط تحديات بسبب غياب 10 لاعبين من الترجي ونوركوبينغ، مما يحد من خيارات المدرب سامي الطرابلسي. - يعتمد الطرابلسي على أيمن دحمان في حراسة المرمى، وعلي معلول كظهير أيسر، مع احتمالية إشراك معتز النفاتي أو ريان عنان كظهير أيمن، بينما يقود خط الوسط فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان. - في الهجوم، سيعتمد على نسيم الدنداني وعمر العيوني وفراس شواط، مع غياب نعيم السليتي للإصابة، واضطرار الطرابلسي لإشراك لاعبي الترجي في الشوط الثاني.

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره السوري، يوم الاثنين المقبل، على استاد أحمد بن علي بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، فيفا قطر 2025، التي تستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة 16 منتخباً. ولا يملك المدير الفني، سامي الطرابلسي خيارات عديدة بسبب عدم وصول 10 لاعبين حتى الآن، هم عناصر نادي الترجي السبعة: بن سعيد والجلاصي ومرياح وبن علي وبن حميدة وتقا والجبالي، بالإضافة إلى محترف نادي نوركوبينغ السويدي، معتز النفاتي، الذين سينضمون إلى المنتخب، يوم غدٍ الأحد، ومن الصعب مشاركتهم كأساسيين.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم السبت، فإن الجهاز الفني سينتظر التعرف على جهوزية النفاتي عند مشاركته في تدريبات الأحد، ومن المتوقع إقحامه في التشكيلة الأساسية كظهير أيمن، أما الخيار الثاني فهو التعويل على لاعب الجناح الأيمن الشاب بنادي النجم الساحلي، ريان عنان، الذي قد يضطر الطرابلسي إلى التعويل عليه في هذه الخطة الجديدة، إذا اقتضى الأمر.

أما في حراسة المرمى، فسيظهر أيمن دحمان كالعادة أساسيا، فيما سيلعب القائد علي معلول في مركز الظهير الأيسر، أما في محور الدفاع، فلا يملك مدرب تونس حلولاً عديدة، سوى التعويل على مروان الصحراوي وأسامة الحدادي، الذي وصل إلى مقر إقامة المنتخب، اليوم السبت، وذلك لأول مرة جنباً إلى جنب.

ويقود خط الوسط كل من فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان وإسماعيل الغربي، بعدما سمح له أوغسبورغ الألماني بخوض البطولة، وفي خط الهجوم، من المنتظر أن يعوّل الطرابلسي على الثلاثي: نسيم الدنداني، موهبة موناكو الفرنسي، كجناح أيسر، وعمر العيوني كجناح أيمن، وفراس شوّاط في مركز رأس الحربة.

ولن يشارك نعيم السليتي أساسياً بسبب الإصابة على مستوى أوتار الركبة، فيما سيضطر الطرابلسي إلى إقحام بعض لاعبي الترجي في الشوط الثاني من زمن المباراة، بما أنّ عدد العناصر على دكة الاحتياط سيكون محدوداً جدًّا، علماً بأنّ حازم المستوري ومحمد الحاج محمود لن يشاركا في الدور الأول من البطولة، بسبب رفض نادييهما، دينامو ماخشكالا الروسي ولوغانو السويسري، تحريرهما.