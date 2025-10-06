الطرابلسي يتلقى أخباراً سيئة قبل مباراتي تونس في تصفيات المونديال

- يواجه مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، تحديات قبل مواجهتي ساوتومي وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة اللاعب سيباستيان تونكتي الذي يحتاج للراحة رغم إصراره على المشاركة في المباراة الثانية. - يعاني المنتخب من تراجع أداء بعض اللاعبين، مثل حنبعل المجبري الذي فقد مكانه في بيرنلي ولم يشارك في المباريات الأخيرة، وعلي العابدي الذي تعرض للطرد في الدوري الفرنسي. - إسماعيل الغربي، الوافد الجديد، لم يشارك بشكل كافٍ مع أوغسبورغ في الدوري الألماني، مما يثير القلق حول جاهزيته.

تلقى مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي (57 سنة) بعض الأخبار السيئة عن اللاعبين المغتربين في أوروبا، وذلك قبل مواجهة كل من ساوتومي وناميبيا يومي 10 و13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ضمن منافسات الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، فإنّ مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي (57 سنة) بات مهدداً بخسارة جهود لاعبه الشاب سيباستيان تونكتي، المحترف في نادي سلتيك الاسكتلندي، إذ يعاني من إصابة في الفخذ، وقد خضع صباح الاثنين إلى الكشوفات التي أثبتت سلامته، لكنه يحتاج بضعة أيام من الراحة حتى يسترجع كامل مؤهلاته البدنية. ودخل الجهاز الطبي لنادي سلتيك في اتصالات مع طبيب منتخب تونس سهيل الشملي من أجل اتخاذ القرار بخصوص حضور تونكتي إلى المعسكر، إذ يصر اللاعب على السفر إلى تونس والمشاركة على الأقل في المباراة الثانية ضد ناميبيا، وهو السيناريو الأقرب، إلى حين الحسم النهائي في الساعات المقبلة.

وخلافًا لإصابة تونكتي، لا يبدو بعض العناصر في أفضل فتراتهم، ما قد يخرجهم من حسابات التشكيل الأساسي للمنتخب، وأبرزهم حنبعل المجبري الذي فقد مكانه في بيرنلي، ولم يشارك تماماً في لقاء الفريق الأخير، الأحد، ضد أستون فيلا، كما اكتفى بالظهور ثلاث دقائق فقط خلال مواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أما الظهير الأيسر علي العابدي، فقد تعرّض إلى الطرد في لقاء نيس ضد موناكو عند الدقيقة الـ34، ليعجز بذلك عن إكمال المباريات الأربع التي لعبها ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم منذ عودته من الإصابة. وبالنسبة للوافد الجديد إلى منتخب تونس إسماعيل الغربي، فقد واصل غيابه على تشكيلة أوغسبورغ في الدوري الألماني للمباراة الثالثة على التوالي، واكتفى حتى الآن بالظهور سبع دقائق فقط منذ وصوله إلى الفريق في الميركاتو الصيفي.