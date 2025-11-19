- حقق سامي الطرابلسي إشادة واسعة بعد تعادل تونس التاريخي مع البرازيل، حيث قدم الفريق أداءً بطولياً في المباراة الودية بفرنسا، مما عزز مكانته كمدرب بعد بداية مهامه في 2025. - كان الطرابلسي مهدداً بالإقالة بسبب تراجع الأداء في المباريات السابقة، لكن التعادل مع البرازيل أنقذه من هذا المصير، وأثبت جدارته في قيادة الفريق. - يستعد الطرابلسي لقيادة تونس في بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا، بالإضافة إلى التحضير لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

حاز المدير الفني لمنتخب تونس لكرة القدم سامي الطرابلسي (57 عاماً) على إشادات عديدة من الجماهير والمتابعين، إثر تعادل "نسور قرطاج" التاريخي أمام البرازيل بهدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية.

وبالإضافة إلى الأداء البطولي، الذي قدمه منتخب تونس في هذه المواجهة، فإن المدير الفني سامي الطرابلسي حقق مكسباً شخصياً مهماً، يتمثل في تقديم أفضل مباراة له على الإطلاق، منذ استلامه مهامه، مطلع العام الحالي 2025، ما مكّنه من اجتياز اختبار "السامبا" بسلام، ودون مشكلات.

ولم تخفِ مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الطرابلسي كان مرشّحاً بالفعل للإقالة من تدريب المنتخب، إذا تعرّض إلى خسارة ثقيلة من البرازيل، خصوصاً في ظل التراجع الذي شهده المستوى في المباراتين الأخيرتين، ضد موريتانيا والأردن، وعدم تقديم مستويات جيدة في بعض المواجهات، خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت فكرة إقالة المدرب مطروحة داخل كواليس الاتحاد التونسي، رغم عدم التصريح بها رسمياً من طرف المسؤولين، تزامناً مع حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، لكن الطرابلسي نجح في تفادي كل السيناريوهات السيئة، ونجح في ترسيم نفسه بعد اللقاء الرائع أمام البرازيل.

وسيقود الطرابلسي منتخب تونس في بطولة كأس العرب، المقررة في قطر اعتباراً من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وكأس أمم أفريقيا بالمغرب، انطلاقاً من 21 ديسمبر حتى 18 يناير/ كانون الثاني، ويستعد كذلك للمشاركة في كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.