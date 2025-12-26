الطرابلسي يتخلى عن التحفظ قبل مواجهة نيجيريا القوية

- سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، أكد ثقته في لاعبيه قبل مواجهة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق الذي ينتصر لا يجب تغييره، وسيواصل الاعتماد على اللاعبين الذين قدموا أداءً جيداً أمام أوغندا. - الطرابلسي أشار إلى أن تغييراً وحيداً قد يحدث في التشكيلة، مع استمرار الاعتماد على معظم اللاعبين، بما فيهم المهاجم حازم المستوري الذي أصيب سابقاً. - رفض الطرابلسي التعليق على الانتقادات السابقة، وأكد أن فشل نيجيريا في التأهل لكأس العالم لن يؤثر على صعوبة اللقاء، مشدداً على الثقة الكبيرة في قدرات "نسور قرطاج".

تخلى مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً) عن تحفظه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح الجمعة للحديث عن مباراة "نسور قرطاج" أمام نيجيريا، مساء السبت، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا في المغرب، وذلك بعد انتصار كل منتخب في الجولة الأولى، وهما يشتركان في الصدارة.

وظهر الطرابلسي واثقاً بقدرات لاعبيه، وقال في حديثه عن التغييرات التي ينوي القيام بها في اللقاء الثاني: "لست من المدربين الذين يبحثون عن القيام بالتغييرات بشكل متواصل، يجب أن يُكافأ كلّ لاعب مجتهد، بالنسبة لي، فإن الفريق الذي ينتصر لا يمكن تغييره، وبالتالي، فإن كلّ لاعب قدم مستوى جيداً أمام أوغندا سيواصل الظهور أساسياً في لقاء نيجيريا، نحن نتعامل مع البطولة مباراة بعد مباراة، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً وثقة بقدراتنا، لأن الانتصار الأول ساعدنا نسبياً".

وتؤكد تصريحات الطرابلسي ما ذكره "العربي الجديد" في وقتٍ سابق عن أن تغييراً وحيداً قد تعرفه تشكيلة تونس في اللقاء الثاني من البطولة مع تواصل الاعتماد على معظم اللاعبين، بمن فيهم المهاجم حازم المستوري الذي أصيب في لقاء أوغندا ونقل إلى المستشفى.

ورفض الطرابلسي التعليق على الانتقادات التي طاولته في الفترة الماضية، كما أشار إلى أن فشل نيجيريا في التأهل لنهائيات كأس العالم لا يغير شيئاً من التعامل مع اللقاء الذي سيكون صعباً، ولكن "نسور قرطاج" سيدخلون المواجهة بثقة كبيرة بقدراتهم ومن دون خوف من المنافس.