الطرابلسي يتجه نحو خطة جديدة ضد البرازيل.. هذه تفاصيلها وأسبابها

17 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:54 (توقيت القدس)
سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس في مؤتمر صحافي خاص، 14 فبراير 2024 (Getty)
- يستعد منتخب تونس بقيادة المدرب سامي الطرابلسي لمواجهة ودية صعبة ضد البرازيل في مدينة ليل الفرنسية، ضمن التحضيرات لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.
- يدرس الطرابلسي تغيير الخطة التكتيكية إلى (3-5-2) لتعزيز الدفاع أمام الهجوم البرازيلي القوي، مع توظيف منتصر الطالبي، ياسين مرياح، وديلان برون في الدفاع، ويان فاليري وعلي العابدي على الأطراف.
- يعاني المنتخب من غيابات في الأجنحة الهجومية بسبب إصابات إلياس العاشوري ونعيم السليتي، مما قد يجبر الطرابلسي على اعتماد الخطة الجديدة.

يستعد منتخب تونس، بقيادة المدرب سامي الطرابلسي (57 سنة)، لمواجهة البرازيل، في مباراة ودية صعبة لكتيبة "نسور قرطاج"، وذلك يوم الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الاثنين، فإن فرضية تبديل الخطة التكتيكية للمنتخب التونسي في هذه المباراة أصبحت واردة جداً في حسابات المدير الفني سامي الطرابلسي، الذي يتجه لاعتماد ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي بهدف تحصين دفاعات الفريق أمام القوة الهجومية الضاربة للمنتخب البرازيلي، الذي يضم في صفوفه عديداً من المهاجمين الجيدين.

وإذا قرر الطرابلسي في نهاية الأمر اعتماد خطة (3-5-2)، فإنه سيوظّف المدافعين المتاحين له وهم منتصر الطالبي وياسين مرياح وديلان برون، واعتماد يان فاليري وعلي العابدي على الطرفين الأيمن والأيسر، على أن يلعب كل من إلياس السخيري وفرجاني ساسي وحنبعل المجبري في خط الوسط، فيما سيقود إلياس سعد وفراس شوّاط الهجوم.

المجبري خلال كأس العرب 2021 في قطر (ديفيد راموس/Getty)
إيقاف المجبري المتوقّع في إنكلترا يخدم منتخب تونس.. وهذه التفاصيل

ولم يلعب الطرابلسي من قبل بهذه الخطة، لكنه قد يجبر على ذلك، تزامناً مع غياب الخيارات في بعض المراكز، وخاصة على مستوى الأجنحة الهجومية، إذ شعر إلياس العاشوري بأوجاع في اللقاء الأخير ضد الأردن، ويعاني نعيم السليتي كذلك من تبعات إصابة قديمة، كما يحاول علي العابدي التحامل على آلام العانة التي عاودته في المواجهة الأخيرة، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد".

