الطرابلسي يبرّر الهزيمة أمام سورية ويوجه رسالة إلى جماهير منتخب تونس

- أعرب مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، عن استيائه من الخسارة أمام سورية في كأس العرب 2025، مشيراً إلى سوء استغلال الفرص وقرارات غير موفقة خلال المباراة. - أكد الطرابلسي على أهمية الفوز في المواجهة المقبلة ضد فلسطين لتعويض الخسارة، مشيراً إلى أن التحضيرات البدنية لم تكن مثالية، لكنه نفى أن تكون سبب الخسارة. - شكر الطرابلسي الجماهير التونسية على دعمها في الدوحة، معبراً عن أمله في حضور أكبر وتأثير أقوى في المباراة القادمة.

أعرب مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً) عن استيائه من الخسارة التي تلقاها فريقه أمام سورية بهدف من دون رد، اليوم الاثنين، في افتتاح مبارياته بكأس العرب 2025، معتبراً أن المنتخب لم يُحسن استغلال الفرص، وأن بعض القرارات داخل الملعب كانت غير موفقة في فترات معينة من المباراة.

وقال الطرابلسي، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، إن لاعبيه صنعوا فرصاً مهمة، لكن التعامل معها لم يكن بالشكل المطلوب، وأضاف: "هذه أحكام كرة القدم، عندما لا تستطيع التسجيل في 90 دقيقة ستقع في الخطأ"، مبيناً أن المخالفة التي جاء منها الهدف السوري كان يمكن تفاديها، وأن المنتخب قدّم مجهوداً كبيراً، لكن السيطرة على اللقاء، ونقل الكرة، لا تعني شيئاً، بعد الخروج بنتيجة سلبية.

وحول المواجهة المقبلة أمام فلسطين، شدد مدرب تونس على ضرورة الفوز قائلاً: "جئنا للمنافسة وليس للاكتفاء بالمشاركة. يجب أن نفوز ونعوض ما حدث في المباراة الأولى". وأشار إلى أن التحضيرات البدنية للبطولة لم تكن مثالية، خصوصاً مع وجود مباراة للاعبي الترجي قبل 24 ساعة من لقاء سورية، لكنه أكد في الوقت تفسه أن ذلك ليس سبب الخسارة. ووجه الطرابلسي رسالة شكر للجماهير التونسية التي حضرت في الدوحة قائلاً: "بارك الله فيهم على مساندتهم. أردنا إسعادهم، وأعتقد أنهم استمتعوا بأداء المنتخب رغم النتيجة السلبية"، وختم بتأكيد حاجة الفريق لدعمهم في المباراة المقبلة، متمنياً حضوراً أكبر وتأثيراً أشد خلف اللاعبين.