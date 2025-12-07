الطرابلسي ولوبيتيغي في موقف صعب بعد خيبة كأس العرب

- فشل منتخبا تونس وقطر في التأهل للدور الثاني من كأس العرب 2025، رغم وصولهما للمربع الذهبي في 2021 وتأهلهما لكأس العالم، مما يضع المدربين سامي الطرابلسي ويوليان لوبيتيغي تحت ضغط كبير ومهددين بالإقالة. - واجه الطرابلسي انتقادات بعد تعادل تونس مع فلسطين وخسارتها أمام سورية، رغم الفوز على قطر، مما يجعله تحت ضغط قبل نهائيات كأس أفريقيا في المغرب. - لم ينجح لوبيتيغي في تحسين أداء قطر، حيث فشل الفريق في تحقيق الانتصار بالدور الأول، مما يضعه في موقف صعب قبل كأس العالم.

فشل منتخب تونس بقيادة سامي الطرابلسي (57 عاماً)، ومنتخب قطر بقيادة الإسباني يوليان لوبيتيغي (59 عاماً)، في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، رغم أنهما وصلا إلى المربع الذهبي في نسخة 2021، كما أنهما كانا مرشحين للوصول إلى الدور الثاني، حيث تأهلا مباشرة إلى البطولة، عكس منافسيهما منتخبي فلسطين وسورية، إضافة إلى أنهما تأهلا إلى كأس العالم، ما سيضع الطرابلسي ولوبيتيغي في موقف صعب في الفترة القادمة، ومصير كل مدرب بات مهدداً بالإقالة، وحضور كل مدرب منهما في كأس العالم 2026 ليس مؤكداً.

وواجه الطرابلسي انتقادات قوية بعد الخسارة أمام سورية (0ـ1)، ثم التعادل مع فلسطين (2ـ2) في الجولة الثانية، حيث كان منتخب بلاده متقدماً (2ـ0) قبل أن يخسر التقدم، إذ اعتبرت الجماهير التونسية أنه لم يُحسن التعامل مع المباراتين ما كلف المنتخب التونسي إضاعة نقاط كانت حاسمة، ودخل المباراة الثالثة وهو لا يتحكم في مصيره، وكان في انتظار هدية من سورية ليضمن التأهل. ولئن لا يبدو الطرابلسي مهدداً بالإقالة في الأيام المقبلة بعد الانتصار على قطر وفكّ عقدة البلد المُضيف، فإن نهائيات كأس أفريقيا في المغرب التي ستنطلق بعد أيام قليلة ستكون فاصلة في مستقبله مع "نسور قرطاج"، وبالتالي بات الطرابلسي تحت الضغط.

وبالنسبة إلى لوبيتيغي، فإن فشل "العنابي" في تحقيق الانتصار في الدور الأول من البطولة، مع تسجيل هدف وحيد وقبول أربعة أهداف ونسب استحواذ لم تكن عالية، يؤكد أن عملية التشبيب التي قام بها لم تعط الإضافة المرجوة، خاصة وأن المنتخب القطري فقد ثوابت لعبه الدفاعية بقبول أهداف في كل المباريات، وقد خسر العنابي في البداية أمام فلسطين (0ـ1)، ثم تعادل مع سورية (2ـ2)، قبل الخسارة ضد تونس (0ـ3) رغم أن المنافس لعب معظم فترات الشوط الثاني بنقص عددي.

ولم يجد المدرب الإسباني حلولاً تساعد المنتخب القطري على التألق، رغم دعم الجماهير في كل المباريات والأجواء المثالية التي رافقت المشاركة القطرية، وهو ما يجعل الوضع صعباً للغاية عليه في الفترة المقبلة، إذ سيكون مطالباً باستغلال التوقف الدولي المقبل من أجل إيجاد الحلول التي تُجنبه الانتقادات وتساعد المنتخب على التألق في كأس العالم.