- يستعد سامي الطرابلسي لإعلان قائمة المنتخب التونسي لكأس أمم أفريقيا 2025، حيث ستضم 28 لاعباً، منهم 13 من المشاركين في كأس العرب و15 من المنتخب الأول. - تشمل القائمة حراس المرمى أيمن دحمان ونور الدين الفرحاتي وبشير بن سعيد، بالإضافة إلى لاعبين بارزين مثل ياسين مرياح وفرجاني ساسي، مع احتمال انضمام حسام تقا ومحمد بن علي. - تونس ستواجه أوغندا ونيجيريا وتنزانيا في المجموعة الثالثة، وتسعى لتحقيق لقبها الثاني بعد فوزها في 2004.

يستعد المدير الفني للمنتخب التونسي سامي الطرابلسي (57 سنة)، لإعلان قائمة اللاعبين المشارِكة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، وذلك في مؤتمر صحافي سيعقده في مقر الاتحاد التونسي، يوم الخميس.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الثلاثاء، فإنّ القائمة النهائية ستضم 13 لاعباً من بين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب لكرة القدم، فيفا قطر 2025، رغم أنّ الفريق غادر منذ منافسات مرحلة المجموعات، فيما سينضم 15 عنصراً من منتخب تونس الأول، لتتكون اللائحة النهائية بالتالي من 28 لاعباً، وفقاً لما تسمح به لوائح الاتحاد الأفريقي "كاف".

وسيضم الطرابلسي اللاعبين الذين ينتمون إلى المنتخب الأول، بعدما خاضوا بطولة كأس العرب، وهم حراس المرمى الثلاثة، أيمن دحمان ونور الدين الفرحاتي وبشير بن سعيد، بالإضافة إلى ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وإسماعيل الغربي وفراس شوّاط، والثنائي، حازم المستوري ومحمد الحاج محمود، رغم أنهما لم يشاركا في البطولة، بسبب رفض نادييهما تحريرهما، ونعيم السليتي الذي اكتفى فقط بالتدرب مع رفاقه، وهو يسعى حالياً لتجاوز الإصابة، بهدف المشاركة في "الكان".

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أنّ بعض اللاعبين الجدد أصبحوا مرشحين لدخول قائمة كأس أمم أفريقيا، ومن بينهم حسام تقا ومحمد بن علي، بعدما قدما مستوى جيداً في كأس العرب، خصوصاً أن الأول قد يمثل خياراً مناسباً في خط الوسط، تزامناً مع إصابة عيسى العيدوني، فيما يعتبر الثاني حلاً جيداً في منصب الظهير الأيمن.

وتفتتح تونس مشاركتها في أمم أفريقيا بمواجهة أوغندا ثم نيجيريا وتنزانيا، وذلك أيام 23 و27 و30 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في مشاركة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى تحقيق لقبهم الثاني في البطولة، بعد التتويج بنسخة 2004.