الطرابلسي وزيارة منتخب تونس للناشئين.. هل سببت ضغطاً عليهم؟ "العربي الجديد" ينقل موقف اللاعبين

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:24 (توقيت القدس)
نجوم منتخب تونس للناشئين يتحدثون عن زيارة الطرابلسي
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يتابع سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس الأول، تحضيرات منتخب الناشئين في الدوحة استعداداً لمونديال الناشئين، وسط تطلعات الجماهير التونسية لرؤية منتخبهم متألقاً في البطولة.

- حرص الطرابلسي على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل العروض، مع وعد بضم المتألقين منهم للمنتخب الأول الذي يواجه تحديات قادمة في كأس العرب وأفريقيا.

- يواجه منتخب الناشئين مجموعة قوية تضم فيجي، الأرجنتين، وبلجيكا، مما يجعل التألق وتخطي الدور الأول تحدياً كبيراً.

تابع مدرب منتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، تحضيرات منتخب بلاده للناشئين، في الدوحة، تحسباً لمشاركتهم في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه قطر، اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط تطلع الجماهير التونسية إلى مشاهدة منتخبها متألقاً في هذه البطولة، ويصنع الحدث.

وحرص مدرب منتخب تونس على الحديث إلى الجهاز الفني واللاعبين خلال حضوره في التدريبات، وذلك قبل اقتحام مونديال الناشئين رسمياً في مهمة لن تكون سهلة على صغار "نسور قرطاج". وكشفت بعض المصادر أن الطرابلسي حاول تحفيز اللاعبين إلى تقديم أفضل العروض في البطولة، وحصد نتائج إيجابية، كما أكد بعضهم أن مدرب "نسور قرطاج" وعد بأن يضمّ المتألقين منهم إلى المنتخب الأول، الذي ينتظره العديد من التحديات قريباً، بداية بالمشاركة في كأس العرب بقطر، ثم كأس أفريقيا في المغرب، وطبعاً تحفّز المشاركةُ مع المنتخب الأول في البطولات القوية كلَّ اللاعبين، خاصة الشبّان منهم، ولا سيما بعد أن ضمن "نسور قرطاج" التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تريد مواهب تونس السير على خطى المساكني في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب تونس للناشئين يتسلح بذكريات جيل المساكني للتألق في مونديال قطر

وأدلى عدد من نجوم منتخب تونس، بحديث خاص لـ"العربي الجديد"، عن فحوى زيارة الطرابلسي وكشفوا عن مختلف الوعود التي قدمها لهم، إضافة إلى حقيقة تسليطه ضغوطاً عليهم بشأن إمكانية ضمّ البعض منهم إلى المنتخب الأول في التحديات المقبلة، ما قد يكبلهم خلال المنافسات التي ستكون قوية، باعتبار أن منتخب تونس يوجد في مجموعة قوية تضمّ فيجي والأرجنتين وبلجيكا، ومِن ثمّ لن يكون من السهل التألق وتخطي الدور الأول، مثلما حدث في مشاركتين سابقتين.

دلالات

ذات صلة

الجماهير التونسية تحضر المباريات بأعداد هامة (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)

رياضة

لاعبو تونس يوجّهون رسالة إلى المشجعين قبل مونديال الناشئين

تنتظر الجماهير التونسية مشاركة ناجحة لمنتخبها في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تحتضنها قطر، انطلاقاً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

منتخب تونس تنتظره مشاركة مثيرة (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)

رياضة

نجوم منتخب تونس يكشفون طموحاتهم في مونديال الناشئين بقطر

يطمح منتخب تونس للناشئين إلى التألق، في مشاركته الرابعة بكأس العالم تحت 17 عاماً، التي ستحتضن قطر منافساتها، اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النفاتي واثق من نجاح منتخب تونس (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)

رياضة

النفاتي مدرب منتخب تونس: سنسعد الجماهير وسنكون مثل منتخب إيطاليا

أكد مدرب منتخب تونس للناشئين محمد أمين النفاتي (41 عاماً) أنهم يطمحون إلى تكرار نجاحاتهم في نسختي كأس العالم للناشئين 2007 و2013.

جمال أكد أن تتويج شباب المغرب لم يكن وليد الصدفة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

فتحي جمال: تتويج أشبال المغرب فخر للعرب والناشئون جاهزون للتألق بقطر

اعتبر المدير التقني للاتحاد المغربي لكرة القدم، فتحي جمال أن تتويج منتخب أشبال الأطلس بلقب كأس العالم للشباب، يعد مفخرة لكرة القدم الأفريقية والعربية.

المساهمون
المزيد في رياضة
سطع نجم نيمار خلال نسخة مونديال 2009 (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

قبل مونديال قطر.. لاعبون سطع نجمهم في كأس العالم للناشئين

هاري كين مع بايرن ميونخ الألماني في ملعب أليانز أرينا، 1 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

برشلونة وصفقة هاري كين الكبيرة.. بند جزائي في المتناول؟

فيتور روكي على ملعب أليانز بارك في 15 أكتوبر 2025 (ألكسندر شنايدر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

فيتور روكي يُحدث ثورة في البرازيل.. قصة نجاح بعد فشله مع برشلونة