- يتابع سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس الأول، تحضيرات منتخب الناشئين في الدوحة استعداداً لمونديال الناشئين، وسط تطلعات الجماهير التونسية لرؤية منتخبهم متألقاً في البطولة. - حرص الطرابلسي على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل العروض، مع وعد بضم المتألقين منهم للمنتخب الأول الذي يواجه تحديات قادمة في كأس العرب وأفريقيا. - يواجه منتخب الناشئين مجموعة قوية تضم فيجي، الأرجنتين، وبلجيكا، مما يجعل التألق وتخطي الدور الأول تحدياً كبيراً.

تابع مدرب منتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، تحضيرات منتخب بلاده للناشئين، في الدوحة، تحسباً لمشاركتهم في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه قطر، اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط تطلع الجماهير التونسية إلى مشاهدة منتخبها متألقاً في هذه البطولة، ويصنع الحدث.

وحرص مدرب منتخب تونس على الحديث إلى الجهاز الفني واللاعبين خلال حضوره في التدريبات، وذلك قبل اقتحام مونديال الناشئين رسمياً في مهمة لن تكون سهلة على صغار "نسور قرطاج". وكشفت بعض المصادر أن الطرابلسي حاول تحفيز اللاعبين إلى تقديم أفضل العروض في البطولة، وحصد نتائج إيجابية، كما أكد بعضهم أن مدرب "نسور قرطاج" وعد بأن يضمّ المتألقين منهم إلى المنتخب الأول، الذي ينتظره العديد من التحديات قريباً، بداية بالمشاركة في كأس العرب بقطر، ثم كأس أفريقيا في المغرب، وطبعاً تحفّز المشاركةُ مع المنتخب الأول في البطولات القوية كلَّ اللاعبين، خاصة الشبّان منهم، ولا سيما بعد أن ضمن "نسور قرطاج" التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأدلى عدد من نجوم منتخب تونس، بحديث خاص لـ"العربي الجديد"، عن فحوى زيارة الطرابلسي وكشفوا عن مختلف الوعود التي قدمها لهم، إضافة إلى حقيقة تسليطه ضغوطاً عليهم بشأن إمكانية ضمّ البعض منهم إلى المنتخب الأول في التحديات المقبلة، ما قد يكبلهم خلال المنافسات التي ستكون قوية، باعتبار أن منتخب تونس يوجد في مجموعة قوية تضمّ فيجي والأرجنتين وبلجيكا، ومِن ثمّ لن يكون من السهل التألق وتخطي الدور الأول، مثلما حدث في مشاركتين سابقتين.